Organizačný výbor MS prevzal do správy haly v Bratislave a Košiciach

Košice 17. apríla (TASR) - Organizačný výbor hokejových MS 2019 už prevzal do svojej správy haly v Bratislave a Košiciach. V plnom prúde sú úpravy oboch arén smerom k šampionátu.



V Bratislave, na hlavnej ploche Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ako aj na tréningových plochách, v súčasnosti rekonštruujú podlahy, nainštalované sú nové osvetlenie a tiež mantinely podľa požiadaviek Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Mantinely v Košiciach vymenili už začiatkom februára. Steel aréna v týchto dňoch dostáva nový šat, na vonkajších stenách štadióna pribudlo nové opláštenie vo farbách MS. Hlavný motív vizuálu je hokejista, maskot Macejko a silueta košickej dominanty Dómu sv. Alžbety.



V týchto dňoch zároveň odštartovala aj ďalšia marketingová kampaň k MS s názvom "Faces" (v preklade z angličtiny "Tváre"). Vizuály z kampane sa objavia v interiéri oboch štadiónov a v oficiálnych fanzónach, ako aj na bilbordoch po celom Slovensku. "Nosným prvkom kampane Faces sú pomaľované tváre fanúšikov zo 16-tich účastníckych krajín šampionátu. Chceme, aby si aj zahraniční návštevníci našli kúsok svojho domova, či už na štadiónoch, alebo vo fanzónach. Kampaň zachytáva hokej ako hru mnohých tvárí, ktorá prináša fanúšikom mnoho emócií," uviedol v tlačovej správe riaditeľ pre partnerstvá a špeciálne projekty MS 2019 Lukáš Donoval. Vzhľad s tematikou MS 2019 dostala i nová atrakcia na bratislavskom Rybnom námestí. Stavba s názvom Rotunda je nainštalovaná v bezprostrednej blízkosti Nového mosta a okrem propagácie šampionátu v centre mesta ponúka záujemcom možnosť vyhotoviť si zaujímavé fotografie.



Aj keď vstupenky na zápasy slovenskej reprezentácie alebo na vzájomné duely krajín z vyšších priečok renkingu IIHF sú už nedostupné, fanúšikovia si stále môžu kúpiť lístky na viaceré zaujímavé stretnutia MS. Ceny vstupeniek sa začínajú od 10 eur a rastú s atraktivitou jednotlivých mužstiev. Navyše od stredy sú fanúšikom ešte dostupnejšie. Organizačný výbor MS obnovil predaj lístkov v kamenných predajniach oficiálneho predajcu - siete Ticketportal. Zároveň sa ruší možnosť rezervácie vstupeniek cez internet a ich následné vyzdvihnutie v kamenných predajniach.



"Najväčší nápor na nákup vstupeniek už máme za sebou, na systém už nebude taký tlak ako v úvodných fázach predaja. Preto sme sa rozhodli vrátiť predaj aj do kamenných predajní. Fanúšikovia môžu od stredy nakupovať vstupenky dvoma spôsobmi, buď navštívia vybrané kamenné predajne siete Ticketportal, kde si zakúpia vstupenky na konkrétny zápas, alebo si ich zakúpia cez internet, kde ich však rovno musia i zaplatiť a vytlačiť si tzv. hometicket," povedala riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová. Vstupenky sa týmto spôsobom budú predávať až do začiatku šampionátu. V kamenných predajniach a prostredníctvom internetu bude predaj zvyšných vstupeniek pokračovať aj počas MS, pribudne tiež predaj priamo v pokladniach na štadiónoch. Tie budú k dispozícii fanúšikom denne od 9.00 h.