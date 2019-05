Šatan vníma reprezentačný progres: Ukázali sme smer

Šatanova budúcnosť pri reprezentácii je v tejto chvíli otázna, pretože sa mu rovnako ako trénerovi Ramsaymu končí zmluva so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Košice 22. mája (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan vyzdvihol po poslednom zápase Slovákov na MS 2019 najmä novú krv v tíme. Potešili ho hráči, ktorí sú nastupujúca generácia, a pochválil prácu trénera Craiga Ramsayho. Podľa Šatana je na čom stavať v budúcnosti, hoci svoju vlastnú označil za nejasnú. Reprezentáciu vidí ako celok, ktorý sa po rokoch stagnácie vybral cestou moderného hokeja, ktorý by mal čoskoro priniesť úspechy.



Šatana mrzeli prehry s Nemeckom a Kanadou, Slovákom v týchto dueloch utiekli body v úplnom závere. Kanada strelila víťazný gól sekundu pred koncom, Nemci 27 sekúnd. "Myslím si, že s hrou môžeme byť spokojní, ale samozrejme ušli nám body v posledných fázach zápasu a to nás mrzí. Myslím si, že mužstvo malo potenciál postúpiť do štvrťfinále," povedal Šatan. Sklamanie bolo veľké, ale generálny manažér verí, že bude aj poučné: "Náš cieľ bol postup. Každého mrzel záver s Nemeckom. Ja viem, že je to klišé, ale verím, že z tohto sa do budúcnosti naozaj poučíme."



Šatan vyzdvihol prácu trénera Craiga Ramsayho. Kanadský kouč podľa neho zmenil slovenský hokej: "Jeho prínos bol obrovský. Jeho práca za dva roky sa ukázala. Dostával som komplimenty od manažérov iných tímov, videli, že sme sa zmenili. Mali sme mladých hráčov a nielen do počtu. Ja dúfam, že to, ako sa zmenila reprezentácia, to by mohli prebrať aj tréneri na klubovej úrovni. Ukázali sme smer, akým sa uberá moderný hokej. Hrajú ho všetci, ktorí chcú byť úspešní. Verím, že s týmto prejavom a s touto hrou budeme sláviť úspechy."



Generálny manažér spočiatku nechcel pochváliť jednotlivcov, ale pár mien predsa len spomenul: "Veľa hráčov zaujalo, neviem, či chcem niekoho menovať. Lídrami boli Andrej Sekera a Tomáš Tatar a to nielen na ľade. Výkonnostne poskočil Erik Černák, na ktorom bolo vidno, že mal výbornú sezónu v NHL a stáva sa z neho výborný obranca. Môžem spomenúť aj Matúša Sukeľa, Martina Fehérváryho či Adama Lišku. Môže to znamenať veľký krok v ich kariére."



Pri hokejovej rozlúčke Ladislava Nagya si Šatan pospomínal na spoločné roky v reprezentácii. Oboch spája titul svetových šampiónov z roku 2002, zatiaľ jediný v histórii Slovenska. Šatana teší, že ich má kto nahradiť: "Laco bol posledný z generácie majstrov sveta 2002. Postupne všetci skončili, Laco bol posledný mohykán. Takže sme už všetci v dôchodku. Na ľade už sme videli novú generáciu, siedmich hráčov sme mali do 23 rokov. Je to budúcnosť slovenského hokeja. Verím, že si z tohto šampionátu veľa odnesú a že aj v budúcnosti sa budú chcieť stretávať na MS a reprezentovať Slovensko."



Šatanova budúcnosť pri reprezentácii je v tejto chvíli otázna, pretože sa mu rovnako ako trénerovi Ramsaymu končí zmluva so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Čo bude ďalej, nad tým v tejto chvíli nerozmýšľa. "Po júnovom kongrese SZĽH budú o tom rozhodovať noví ľudia. Ja o tom zatiaľ veľmi neuvažujem, ani som nemal čas," uzavrel Šatan.