Slovensko bude na MS zrejme s rovnakými brankármi ako v Dánsku

Poprad 1. mája (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay bude mať na majstrovstvách sveta (10.-26. mája) k dispozícii s najväčšou pravdepodobnosťou rovnakú brankársku trojicu ako na MS 2018 v Dánsku. K Marekovi Čiliakovi a Denisovi Godlovi by sa mal v závere týždňa pridať Patrik Rybár, ktorému uvoľnil miesto Július Hudáček. "Vychádzali sme z toho, že na minulých MS to fungovalo," uviedol tréner brankárov Ján Lašák.



Do situácie v slovenskom bránkovisku ešte môže prehovoriť Jaroslav Halák, ktorého Boston prehrával v druhom kole play off NHL s Columbusom 1:2 na zápasy. Halák zatiaľ štartoval na MS trikrát, naposledy na domácom šampionáte pred ôsmimi rokmi. "Ešte stále máme v hre Jara, ktorého Boston je naďalej veľký favorit. Takže ak sa nič mimoriadne nestane, pôjdeme do šampionátu s trojicou Čiliak, Godla, Rybár," prezradil Lašák.



Rybár, ktorému sa nedávno skončila klubová sezóna, by sa mal k reprezentácii pripojiť v piatok. Skompletizuje tak trojicu, ktorá štartovala aj na vlani v Dánsku. "Vychádzali sme z toho, že vlani to fungovalo. Paťo je brankár, ktorý má skúsenosti zo zámoria. Ja som komunikoval aj s predstaviteľmi Detroitu, ktorému v zámorí patrí, a vysvetlili mi jeho anabázu a aj to, ako sa postupne u nich vyvíjal. Vyzerá to, že by mohol byť ešte lepší ako vlani. Marek Čiliak mal v nedávnej play off stabilnú formu, proti Libercu chytal výborne. Denis je poctivý pracant ochotný prijať svoju rolu a schopný ukázať to, čo ukázal na decembrovom Spenglerovom pohári," poznamenal Lašák.



V Dánsku nastúpil Čiliak do piatich zápasov, Rybár sa predstavil v troch. Godla si v pozícii brankárskej trojky nepripísal ani jeden štart. Hoci tréneri často neradi vopred určujú brankársku hierarchiu, podľa Lašáka by sa tak malo stať krátko pred šampionátom. "Ja si myslím, že je vždy dobre, keď to brankári vedia. Ide však o turnaj, v ktorom bude veľa zápasov v krátkom období, preto si k tomu sadneme s brankármi dva dni pred šampionátom a vyriešime to. Ešte stále je do MS dosť času a hoci chápem, že ľudia chcú informácie, my si k tomu sadneme dva dni pred MS."



Očakávaný príchod Rybára bol podmienený odchodom iného brankára. Nepríjemnú správu si vypočul Július Hudáček. "Toto je jedna z absolútne najťažších vecí v rámci trénerského remesla. Keď Miro Šatan po nedávnom zraze v Nitre oznámil trom hráčom, že končia, tak to aj mne bolo veľmi ľúto. Takisto aj teraz. Tak sme sa však rozodli. Ja som za to zodpovedný, no rozhodli sme všetci spolu. Julo bol s nami dlho, určite to neprijal s nadšením, žiaľ, patrí to k našej práci. Aj ja som to viackrát zažil, poznám to," dodal Lašák.