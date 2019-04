Ďalšie posily slovenského tímu: Tatar a Jaroš potvrdili štart na MS

Účasť na svetovom šampionáte v rodnom meste je pre Jaroša obrovské lákadlo.

Montreal 9. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bude štartovať na domácich majstrovstvách sveta. Útočník Montrealu Canadiens potvrdil svoju účasť na šampionáte v utorkovom rozhovore so zámorskými médiami. Na MS nebude chýbať ani obranca Ottawy Senators Christián Jaroš, hoci ho v uplynulých dňoch trápilo menšie svalové zranenie.



Tatar má za sebou individuálne najlepšiu sezónu v NHL, keď v 80 zápasoch základnej časti nazbieral 58 bodov (25+33) a svoje kariérne maximum z pôsobenia v Detroite Red Wings z ročníka 2014/2015 prekonal o dva body. Canadiens bojovali o postup do play off do posledných zápasov, ale napokon im účasť v bojoch o Stanleyho pohár tesne ušla. "V Montreale sa mi v mojej prvej sezóne veľmi páčilo. Je to skvelé hokejové mesto. Mrzí nás, že sme nepostúpili do play off, posnažíme sa hrať na budúci rok ešte lepšie. Tvrdo sme dreli, ale cieľ nám o malý kúsok ušiel," povedal Tatar podľa webovej stránky ici.radio-canada.ca.



Ďalší hráči Canadiens účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa od 10. do 26. mája uskutoční v Bratislave a Košiciach, odriekli. Pozvánku do kanadskej reprezentácie odmietli brankár Carey Price, obranca Shea Weber aj útočník Paul Byron. USA neposilní obranca Jeff Petry. Na Slovensku by chcel "javorové listy" reprezentovať Andrew Shaw, ktorý ale čaká na zelenú od lekárov. Fíni dali pozvánku aj mladíkovi Jesperimu Kotkaniemimu, ale osemnásťročný útočník sa ešte nevyjadril.



Jaroša v závere sezóny sužovalo zranenie zadného stehenného svalu, to by však nemalo brániť jeho štartu na MS. "Mám tam menšie zranenie, ale nie je to nič vážne. Hral som s tým v závere sezóny a z pohľadu mojej účasti na majstrovstvách sveta to nepredstavuje problém," uviedol po prílete na Slovensko v rozhovore pre hokej.sk Jaroš, ktorý pozitívnu správu tlmočil aj generálnemu manažérovi národného tímu Miroslavovi Šatanovi. "Telefonoval som s ním včera a určite sa mu ozvem aj dnes. Isté je, že by som rád odohral aj nejaké prípravné zápasy. Trochu si oddýchnem po dlhej ceste, zvítam sa s rodinou a potom sa rád pripojím k reprezentácii. Aj v Ottawe mi totiž vraveli, aby som si dal krátku pauzičku a nechal doliečiť to zranenie," naznačil svoj najbližší plán 23-ročný zadák.



Účasť na svetovom šampionáte v rodnom meste je pre neho v každom prípade obrovské lákadlo. "Je to pre mňa splnený sen. Odišiel som ako šestnásťročný a vtedy som si nevedel predstaviť, že si zahrám v Steel aréne ako hráč národného tímu na majstrovstvách sveta. Veľmi sa na to teším," povedal Jaroš a z pohľadu cieľov pre májový šampionát dodal: "Cieľom je jednoznačne postup do play off. Základnú skupinu chceme teda zvládnuť tak, aby sme si zahrali minimálne štvrťfinále."