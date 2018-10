MŠK Žilina odmieta ovplyvňovanie rozhodovacích procesov SFZ

Reagovali tak na slová bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka, ktoré vyslovil na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Žilina 19. októbra (TASR) - Predstavitelia fortunaligového klubu MŠK Žilina odmietajú údajné ovplyvňovanie rozhodovacích procesov Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Reagovali tak na slová bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka, ktoré vyslovil na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Futbalový klub MŠK Žilina nebude komentovať ničím nepodložené invektívy Jána Kozáka. Sme sklamaní z toho, že prezident SFZ priamo na tlačovej besede nereagoval na údajné ovplyvňovanie rozhodovacích procesov zväzu funkcionármi nášho klubu. MŠK Žilina odmieta akékoľvek ovplyvňovanie procesov na SFZ, trénerov a nominácií do jednotlivých mládežníckych výberov. Sme hrdí na to, že v našom klube pôsobili tréneri, ktorí rovnaké funkcie pri seniorských (Jurkemik, Vrba) a mládežníckych reprezentáciách (Hapal, Guľa) obsadili ako výsledok svojich odborných schopností a pracovných výsledkov na klubovej úrovni. Zároveň sme na základe požiadavky prezidenta SFZ a samotného Jána Kozáka uvoľnili do realizačného tímu trénera brankárov Miroslava Semana a Štefana Tarkoviča, ktorý bol zmluvne viazaný v našom klube. Dôrazne odsudzujeme znevažovanie činnosti Karola Belaníka v štruktúrach SFZ, ktorá je založená na dobrovoľnosti a snahe posúvať úroveň slovenského futbalu na vyššie priečky," uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu spod Dubňa, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej stránke.