Na slovenskom šampionáte v polmaratóne zvíťazili Sahajda a Zrastáková

Výsledky polmaratónu



muži: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 1:08:11 h, 2. Marek Hladík (Hraj na tie nohy Bratislava) 1:12:22, 3. Branislav Šarkan (MKŠS-AK Kys. N. Mesto) 1:14:15



ženy: 1. Veronika Zrastáková (ŠOG Nitra) 1:24:13 h, 2. Veronika Ľašová (AK Krupina) 1:28:40, 3. Eva Tulejová (ŠKP Bratislava)) 1:31:56

Tlmače 12. mája (TASR) - Suverénnymi víťazstvami favoritov Tibora Sahajdu a Veroniky Zrastákovej sa skončili v Tlmačoch majstrovstvá Slovenska v polmararatóne. Sahajda zabehol čas 1:08:11 h, Zrastáková 1:24:13 h a obaja zanechali za sebou druhých v poradí o vyše štyri minúty.V Tlmačoch sa o tituly bojovalo v rámci 35. ročníka Tlmačského polmaratónu. Sahajda sa vrátil na polmaratónsky trón po piatich rokoch a vystriedal na ňom Jozefa Urbana, víťaza predchádzajúcich štyroch ročníkov. Zrastáková sa z titulu radovala prvýkrát.Sahajda pred týždňom zvíťazil na MSR v behu na 10.000 m na banskobystrických Štiavničkách a tohto roku už so splneným limitom by sa mal predstaviť aj na ME v Berlíne v maratóne. Tlmačský polmaratón sa bežal na trati z Námestia odborárov v Tlmačoch cez Malé Kozmálovce, Nový Tekov do Kalnej nad Hronom a späť.