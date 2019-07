Muhammadová prekonala svetový rekord na 400 m prek.

Najlepší výkon 29-ročnej úradujúcej olympijskej šampiónky mal do nedele hodnotu 52,64 s, zabehla ho v roku 2017.

Des Moines 29. júla (TASR) - Američanka Dalilah Muhammadová zlomila šestnásťročný svetový rekord v behu na 400 metrov cez prekážky. Na národnom šampionáte v Des Moines triumfovala v daždivých podmienkach časom 52,20 sekundy a pokorila doterajšie historické maximum 52,34 s Rusky Julije Pečonkinovej z 8. augusta 2003.



Najlepší výkon 29-ročnej úradujúcej olympijskej šampiónky mal do nedele hodnotu 52,64 s, zabehla ho v roku 2017. "Som šokovaná. Tréner mi neustála hovoril, že rekord je na dosah, musela som tomu veriť a ísť si za tým. Chcela som to dokázať sama sebe. Dúfala som v to celý víkend," vyhlásila pre agentúru AFP Muhammadová, ktorá iba pred dvoma týždňami utrpela na tréningu otras mozgu. Okrem nej si miestenky na jesenné majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe vybojovali aj Sydney McLaughlinová a Ashley Spencerová, obhajkyňa zlata z MS 2017 Kori Carterová má istú účasť, hoci neštartovala.