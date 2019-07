Murcko postúpil do semifinále behu na 200 m

Baluch sa predstavil aj v prvom semifinále na 110 m prek., v ktorom finišoval ôsmy za 13,98 s a neprebojoval sa do finále.

Boras 19. júla (TASR) - Slovenskí atléti Patrik Dömötör aj Matej Baluch postúpili na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase do semifinále behu na 400 m cez prekážky. Dömötör skončil vo štvrtom piatkovom rozbehu na druhom mieste a časom 52,35 s sa celkovo zaradil na šiestu pozíciu z 30 štartujúcich. Baluch obsadil v treťom rozbehu takisto druhú priečku a celkovo mal sedemnásty najlepší čas (53,34). Semifinále je na programe v sobotu o 17.15 h.



Baluch sa predstavil aj v prvom semifinále na 110 m prek., v ktorom finišoval ôsmy za 13,98 s a neprebojoval sa do finále. Oliver Murcko priamo postúpil do semifinále behu na 200 m, vo štvrtom rozbehu skončil po diskvalifikácii Poliaka Patryka Wykrotu na štvrtom mieste, ale ďalej by sa dostal aj z piatej priečky na základe času 21,82 s, ktorý bol 21. najlepší a do sobotných bojov (11.10 h) prešlo 24 z 33 šprintérov. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom oficiálnom facebooku.