Murray je po dvoch rokoch v semifinále turnaja ATP: Cítim sa super

Antverpy 19. októbra (TASR) - Po dvoch rokoch sa britský tenista Andy Murray prebojoval na okruhu ATP do semifinále dvojhry. V piatkovej trojsetovej bitke vo štvrťfinále turnaja v belgických Antverpách zdolal Rumuna Mariusa Copila 6:3, 6:7, 6:4.



Tridsaťdvaročný rodák z Glasgowa absolvoval v januári druhú operáciu zraneného bedrového kĺbu. Na okruhu absentoval viac ako sedem mesiacov a aktuálne sa nachádza až na 243. mieste mužského rebríčka.



"Cítim sa super, dôležitý je pre mňa však nasledujúci deň," povedal podľa agentúry AFP Murray, ktorý do semifinálového súboja naposledy nastúpil na Roland Garrose ešte v roku 2017. Odvtedy sa borí s neustálymi zraneniami, ktoré vyústili do dvoch operácii. Svoj posledný turnajový triumf si pripísal v marci toho istého roka, keď vo finále v Dubaji zdolal Španiela Fernanda Verdasca.



Bývalú svetovú jednotku čaká v boji o postup do finále v sobotu Francúz Ugo Humbert. Ten si taktiež v troch setoch poradil s Argentínčanom Guidom Pellom. V druhom semifinálovom zápase si zmeria sily mladý Talian Jannik Sinner so Švajčiarom Stanislasom Wawrinkom.