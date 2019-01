Andy Murray možno bude mať sochu v areáli All England Clubu

Tridsaťjedenročný Škót je dvojnásobný víťaz Wimbledonu z rokov 2013 a 2016.

Londýn 14. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa možno už v blízkej budúcnosti dočká vlastnej sochy v areáli grandslamového turnaja vo Wimbledone. Uviedol to výkonný riaditeľ All England Clubu Richard Lewis.



Tridsaťjedenročný Škót je dvojnásobný víťaz Wimbledonu z rokov 2013 a 2016. Pre chronické problémy s bedrovým kĺbom však pripustil koniec aktívnej činnosti a naznačil, že rozlúčiť s kariérou by sa mohol už na tohtoročnom Wimbledone.



Murraymu by sa v tom prípade mohlo dostať rovnakej pocty ako Fredovi Perrymu, ktorý Wimbledon vyhral trikrát za sebou (1934 - 1936). Sochu mu zhotovili a umiestnili v areáli tretieho grandslamového turnaja sezóny v roku 1984.



"Pokiaľ by sa Andy rozhodol ukončiť kariéru, bola by to ideálna príležitosť pripomenúť si týmto spôsobom jeho výnimočné tenisové úspechy. Som si istý, že socha by bola adekvátny symbol," poznamenal Lewis pre agentúru AFP.