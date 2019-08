Murray nebude na US Open štartovať ani vo štvorhre

Tridsaťdvaročný dvojnásobný olympijský šampión sa podľa vlastných slov chce zamerať na získanie zápasovej praxe v dvojhre.

Londýn 16. augusta (TASR) - Britský tenista Andy Murray nebude na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open štartovať ani vo štvorhre. Tridsaťdvaročný dvojnásobný olympijský šampión sa podľa vlastných slov chce zamerať na získanie zápasovej praxe v dvojhre.



Murray sa v júni vrátil na kurty po januárovej operácii, počas ktorej mu do bedrového kĺbu voperovali kovový implantát. Po boku Španiela Feliciana Lopeza hneď na prvom turnaji po návrate získal deblový titul na turnaji ATP v londýnskom Queense. "Rozhodol som sa vynechať štvorhru na US Open. Mojim cieľom je vrátiť sa medzi elitu vo dvojhre a musím do toho vložiť všetku moju energiu. Súboje vo štvorhre, či v mixe ma budú len spomaľovať," citovala slová trojnásobného grandslamového víťaza agentúra AFP.