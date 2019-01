Mutka by mal na poste predsedu ruského futbalu nahradiť Ďukov

Ďukov bol do vlaňajšieho roka prezident klubu Zenit Petrohrad a dohliadal aj na výdavky spojené s organizáciou futbalových MS 2018.

Moskva 16. januára (TASR) - Nový prezident Ruskej futbalovej federácie (RFU) by mal byť Alexander Ďukov. Súčasný predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Gazprom Neft by mal podľa informácií agentúry AP nahradiť na poste Vitalija Mutka, ktorý skončil vo funkcii minulý mesiac.



Ďukov bol do vlaňajšieho roka prezident klubu Zenit Petrohrad a dohliadal aj na výdavky spojené s organizáciou futbalových MS 2018. Na odstúpenie Mutka naliehala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), pretože bol zapletený do dopingového škandálu ruských športovcov.