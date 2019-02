Na 57. ročníku Veľkej ceny Slovenska sa predstaví vyše 450 plavcov

Do Bratislavy prídu športovci z Českej republiky, Maďarska, Kirgizsko, Kosova, Luxemburska a z domácich klubov.

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská plavecká federácia (SPF) v termíne 1. až 3. marca zorganizuje už 57. ročník Veľkej Ceny Slovenska. V plavárni na bratislavských Pasienkoch sa kvalifikačného podujatia FINA zúčastní 458 pretekárov z 52 plaveckých oddielov.



Do Bratislavy prídu športovci z Českej republiky, Maďarska, Kirgizsko, Kosova, Luxemburska a z domácich klubov. V 50-metrovom bazéne sa bude bojovať aj o finančné odmeny v celkovej hodnote 3800 eur za najhodnotnejšie bodové výkony v kategóriách OPEN (5 plavcov) a v kategórii JUNIOR (3 plavci.).



Súčasťou Veľkej Ceny sú aj Memoriály Vlasty Wawrovej, Miloslava Dolníka, Mariána Filčáka, Josefa Světlíka a Eduarda Nemečka. Tento rok potvrdili účasť Zsuzsanna Jakabosová, 4-násobná maďarská účastníčka OH a medailistka z vrcholových podujatí v plávaní. Zo slovenských reprezentantov bude v akcii napr. Richard Nagy, strieborný medailista z ME v Londýne 2016.