Na Banskobystrickej latke skočil najvyššie medzi mužmi Japonec Tobe

Výsledky



muži: 1. Naoto Tobe (Jap.) 233, 2. Gianmarco Tamberi (Tal.) a Edgar Rivera (Mex.) obaja 227, 4. Konstadínos Baniótis (Gr.) 227, 5. Donald Thomas (Bah.) 227, 6. Ju Wang (Čína) 227, 7. Lukáš BEER (SR) a Tihomir Ivanov (Bul.) obaja 224, 9. Luis Castro Rivera (Portor.) 224, 10. Sylwester Bednarek (Poľ.) 220, 11. Jeron Robinson (USA) 215, 12. Matúš BUBENÍK (SR) 210

Banská Bystrica 9. februára (TASR) - Banskobystrická latka vo svojom 25. ročníku v hale na Štiavničkách najviac dopriala medzi mužmi výškarovi z Japonska Naoto Tobemu. Výkonom 233 cm, ktoré zdolal na druhý pokus, za sebou zanechal skokanov s 227 cm, druhých Taliana Gianmarca Tamberiho a Edgara Riveru z Mexika. Víťazný Japonec sa potom tri razy pokúšal aj o národný rekord a najlepší výkon roka 236 cm. Z dvojice Slovákov bol lepší Lukáš Beer na 7. mieste s 224 cm.Dovedna 12 mužov malo pobaviť fanúšikov, ktorí očakávali najmä ázijský súboj vlaňajšieho víťaza Ju Wanga a tohtoročnú svetovú jednotku Japonca Tobeho. Obaja ako jediní túto halovú sezónu pokorili 230 cm, Japoncovi dokonca patrilo tabuľkové výslnie. Ako chutí zdolať 230 cm však vo svojej kariére spoznali desiati a nevylučovalo sa aj nejaké prekvapenie. Poslední vstúpili do súťaže Tobe a Bulhar Ivanov na 220, no dôležitá bola až výška 227 cm s deviatimi skokanmi. Muž z oficiálneho plagátu Mexičan Rivera ju zdolal, tak ako tie predchádzajúce, okamžite, po ňom ďalší piati, vrátane ázijských favoritov s dvoma opravami. Na 230 cm hneď na prvý pokus uspel Tobe a v histórii prispel do štatistiky 69. výkonom 230 cm a viac. Ďalší sa k nemu nepridali, a tak si latku naložil na 233 cm, ktorú zdolal na druhý pokus a historické výkony na 230 a vyššie zaokrúhlil na 70. Napokon sa tri razy pokúšal o najlepší svetový výkon roka na 236 cm, ktorý by znamenal aj japonský rekord, no už úspešný nebol.Osvedčené duo Slovákov na BBL neskrývalo ambície zdolať aj 227 cm, no už pred súťažou bolo zrejmé, že vírusom zmáhanému Bubeníkovi budú asi chýbať sily. Do štatistiky si ako prvý zapísal neplatný pokus na 215 cm, napokon ich ani nezdolal a zapísal si 210.Oveľa lepšie pôsobil Beer, 210 i 215 zvládol na prvý pokus, 220 a 224 na druhý, potom sa márne pokúšal o sezónne maximum 227.povedal Beer.