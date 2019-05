Na Britov pôjdeme s Čiliakom, v hre sú aj Zigo a Bondra

predpokladaná zostava SR na zápas proti Veľkej Británii:



Čiliak - Černák, Sekera, Čajkovský, Marinčin, Fehérváry, Koch, - Pánik, Krištof (Hudáček), Tatar - Studenič, Sukeľ, Nagy - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Lunter - Bondra

Košice 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na sobotňajší večerný zápas na MS v Košiciach proti Veľkej Británii (20.15 h) v bránke s Marekom Čiliakom. V prípade neúčasti Libora Hudáčka, ktorý má svalové problémy v spodnej časti tela, bude hrať v prvom útoku na pozícii centra Michal Krištof, do hry by za týchto okolností dostal Tomáš Zigo.Svoj šiesty zápas na MS odohrajú Slováci na šesť obrancov, chýbať budú Christián Jaroš a Marek Ďaloga. Pri možnej neúčasti Hudáčka zasiahne do hry Zigo.povedal po sobotňajšom rozkorčuľovaní asistent trénera Andrej Podkonický. Na ľade sa pred duelom s Britmi boli zahriať brankári Denis Godla a Čiliak a útočníci Zigo a Dávidovia Bondra a Buc.dodal Podkonický.Po víťazstve v piatkovom dueli s Francúzskom je v tábore Slovákov dobrá nálada, tú chcú hráči ešte viac zlepšiť po triumfe nad nováčikom.upozornil Podkonický.Slováci doteraz na MS odohrali štyri zápasy o 20.15 h, včerajší hrali po prvý raz o 16.15 h. Proti Britom sa v Steel Aréne predstavia opäť večer.pousmial sa útočník Dávid Buc.