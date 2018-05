Na EMPIRE Slovak Open môže štartovať deviatka z Top 100 rebríčka WTA

Zo zahraničných hráčok sa prihlásili tri bývalé členky Top 10 - Ruska Vera Zvonariovová (najlepšie 2. v rebríčku WTA vo dvojhre), Bouchardová (5.) a Nemka Andrea Petkovicová (9.).

Trnava 10. mája (TASR) - Na jubilejnom 10. ročníku najväčšieho ženského tenisového turnaja na Slovensku EMPIRE Slovak Open (12.–20. mája, dotácia 100.000 USD) by malo štartovať deväť hráčok z prvej stovky svetového rebríčka WTA.







Na antukových kurtoch klubu TC EMPIRE Trnava sa okrem slovenských reprezentantiek Anny Karolíny Schmiedlovej, Viktórie Kužmovej, Rebeccy Šramkovej a Terezy Mihalíkovej predstavia aj zahraničné hviezdy na čele s bývalou wimbledonskou finalistkou Kanaďankou Eugenie Bouchardovou. Schmiedlová je jedinou slovenskou víťazkou tohto turnaja vo dvojhre, v Trnave triumfovala v roku 2014.



Šramková dostala od organizátorov voľnú kartu, keďže pre problémy s posunutou platničkou klesla až na 367. priečku vo svetovom rebríčku. "Na turnaj som sa začala pripravovať od tohto pondelka. Dúfam, že sa mi podarí napraviť výsledok z minulého roka. Je tu veľká konkurencia, ale je to ženský tenis a vyhrať sa dá stále nad každou súperkou," povedala Šramková na štvrtkovej tlačovej konferencii.



V roku 2016 sa prebojovala až do semifinále, vlani však stroskotala už v 1. kole na neskoršej finalistke Paraguajčanke Veronice Cepedeovej Roygovej. Podmienky v Trnave si 21-ročná Bratislavčanka pochvaľuje. "Trénujem tu často, turnaj sa hrá pred slovenskými fanúšikmi a je to z tohto pohľadu určite lepšie ako niekde v zahraničí, pretože diváci ma dokážu vyburcovať k lepším výkonom. Prídu sa na mňa pozrieť kondičný tréner a všetci, ktorí nemajú možnosť so mnou počas roka cestovať na turnaje," dodala Šramková.



Zo zahraničných hráčok sa prihlásili tri bývalé členky Top 10 - Ruska Vera Zvonariovová (najlepšie 2. v rebríčku WTA vo dvojhre), Bouchardová (5.) a Nemka Andrea Petkovicová (9.). "Po zranení na turnaji v Číne som sem prišla v predstihu. Je tu výborné zázemie a už týždeň sa pripravujem s mojím tímom. Mala som dobré referencie od Darie Kasatkinovej," povedala 33-ročná Zvonariovová, ktorá dostala od organizátorov turnaja voľnú kartu. Zo slovenských tenistiek pozná Janette Husárovú, Dominiku Cibulkovú a Danielu Hantuchovú. "S Danielou sme hrali proti sebe veľmi často a boli to väčšinou veľmi vyrovnané zápasy. S Dominikou máme nadštandardný vzťah, zahrali sme si spolu pred pár mesiacmi štvorhru. Baví nás to spolu," poznamenala 145. hráčka svetového rebríčka. Okrem nej a Šramkovej dostali voľné karty do hlavnej súťaže Češka Tereza Smitková a Mihalíková.



Do Trnavy sa chystajú aj minuloročná finalistka dvojhry Cepedeová-Roygová, Švédka Johanna Larssonová, Austrálčanka Ajla Tomljanovičová, Ruska s českým zázemím Jekaterina Alexandrovová, Švajčiarky Viktorija Golubicová a Stefanie Vogeleová, Danka Koviničová z Čiernej Hory (víťazka turnaja z roku 2015), či známa Belgičanka Yanina Wickmayerová.



EMPIRE Slovak Open 2018 odštartuje v sobotu 12. mája zápasmi 1. kola kvalifikácie. Eliminačný pavúk tvorí 32 hráčok, štyri z nich postúpia do hlavnej súťaže. Tá sa rozbehne v pondelok 14. mája, finále dvojhry je na programe v nedeľu 20. mája o 12.30 h. Organizátori pre rodiny s deťmi pripravili na stredu sprievodnú akciu, deň predtým sa uskutoční obľúbená "Players party". Vstup do areálu je počas priebehu celého turnaja voľný.