Na EP vo vodnom lyžovaní v Košiciach svetové rekordy Saxu a Turecovej

Výsledky EP vo vodnom lyžovaní za vlekom v Košiciach:



Muži:



Slalom: 1. Samuel Saxa, 2. Andrej Papkov (Biel.), 3. Thomas Paulmair (Rak.)



Triky: 1. Aliaksandr Michajlov, 2. Kiryl Lapkovski (obaja Biel,), 3. Oliver Marks (Nem.)



Skoky: 1. Artsiom Morozov (Biel.) 61,8 m, 2. Yahali Goldenberg (Izr,) 55,2 m, 3. Juraj Kerpčár (SR) 51,4 m



do 19 rokov:



Slalom: 1. David Bodingbauer (Rak.), 2. Tobias Zambory (SR), 3. Finn-Maximilian Meier (Nem.)



Triky: 1. Tobias Zambory, 2. Daniel Vaško (SR), 3. Yuval Asher (Izr.)



Skoky: 1. Daniel Vaško 48,7 m, 2. Yuval Asher 45,2 m, 3. Tobias Zambory 44,4 m



do 15 rokov:



Slalom: 1. Vasilij Mazurkuvič (Biel.), Alexander Ochotnícky, 3. Ronald Pokorný (obaja SR)



Triky: 1. Vasilij Mazurkuvič, 2. Aliaksandr Bakach (Biel.), 3. Alexander Ochotnícky



Skoky: 1. Vasilij Mazurkuvič 37,5 m, 2. Aliaksandr Bakach 27,8 m



Ženy:



Slalom: 1. Bianca Schallová (Rak.), 2. Irina Turecová (Biel.), 3. Katsarina Kisialova (Biel.)



Triky: 1. Julia Meier-Gromyková, 2. Maria Beliakova (obe Biel.), 3. Katsarina Kisialova



Skoky: 1. Irina Turecová 50,8 m, 2. Olga Pavlová (Biel.) 43,3 m, 3. Katsarina Kisialova 42,8 m



do 19 rokov:



Slalom: 1. Lucia Fedorová (SR), 2. Hanna Liatunová, 3. Anastázia Lahunova (obe Biel.)



Triky: 1. Hanna Liatunová, 2. Lucia Fedorová, 3. Nika Csokásová (SR)



Skoky: 1. Hanna Liatunová 25,7 m



do 15 rokov:



Slalom: 1. Patrícia Ľuptáková, 2. Nika Csokásová, 3. Sárka Vraželová (všetky SR)



Triky: 1. Zuzana Csokásová, 2. Alisa Merkulava (Biel.), 3. Ella Pokorná



Skoky: 1. Zuzana Csokásová (20,6 m), 2. Ella Pokorná (19,5 m), 3. Alisa Merkulava (14,7 m)

Košice 21. júla (TASR) - Dva svetové rekordy Samuela Saxu a Bielorusky Iriny Turecovej boli najsilnejšími okamihmi pretekov Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekom. Trojdňové podujatie na košickom jazere prinieslo aj ďalšie hodnotné výkony, riaditeľa pretekov Alexandra Vaška staršieho potešili najmä výsledky domácich lyžiarov.zhodnotil Vaško.Pri neúčasti favorizovaného Alexandra Vaška mladšieho, ktorého vyradili zdravotné problémy, strhol na seba najväčšiu pozornosť jeho tímový kolega Samuel Saxa. Triumfoval v hlavnej kategórii v slalome, najmä však vytvoril nový svetový rekord do 19 rokov. Ten má hodnotu 0 bójí na 9,75 metrovom lane.poznamenal Saxa.uviedol Vaško starší.