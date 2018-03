Na Európskom pohári vo vrhoch nemecký oštepár Vetter dosiahol 92,70

Výsledky - nedeľa



ženy



kladivo: 1. Hanna Malyšiková (Biel.) 72,62, 2. Alexandra Tavernierová (Fr.) 71,20, 3. Malwina Kopronová (Poľ.) 69,54



disk: 1. Nadine Müllerová (Nem.) 60,42, 2. Irina Rodriguezová (Por.) 60,39, 3. 3. Julija Malcevová (ANA) 59,59



muži



guľa: 1. Aleksandr Lesnoj (ANA) 21,32, 2. Michal Haratyk (Poľ.) 21,18, 3. Mesud Pezer (Bosna a Herc.) 20,71



oštep: 1. Johannes Vetter (Nem.) 92,70, 2. Bernhard Seifert (obaja Nem.) 80,62, 3. Mart Ten Berge (Hol.) 79,92, ...14. Patrik ŽEŇÚCH (SR) 72,01



ženy do 23 rokov



kladivo: 1. Réka Gyurátzová (Maď.) 69,00



disk: 1. Marija Toljová (Chorv.) 56,31



muži do 23 rokov



guľa: 1. Marcus Thomsen (Nór.) 19,61, ...13. Adrián BARAN (SR) 16,42



oštep: 1. Alexandru Novac (Rum.) 80,73, ...8. Maximilián SLEZÁK (SR) 68,91

Leiria 11. marca (TASR) - Na Európskom pohári vo vrhoch sa v portugalskej Leirii presadila aj slovenská atletika. Už v sobotu skončil kladivár Marcel Lomnický druhý a dosiahol najvýraznejšie umiestenie pre výpravu v histórii tohto podujatia. V nedeľu Slováci nemali v umiesteniach vyššie ambície. Najviac zo všetkých disciplín upútal mužský oštep s Nemcom Johannesom Vetterom, ktorý s 92,70 dosiahol 12-ty najdlhší výkon v historických tabuľkách.Najviac sa slovenská výprava spoliehala v nedeľu na oštepára Patrika Žeňúcha. So sériou 69,04 - 66,98 - 68,75 - 72,01 - x - x s najdlhším pokusom 72,01 sa však nepresadil a skončil 14-ty. Vyčnieval víťazný Nemec Vetter s 92,70, najkvalitnejším výkonom celého EP.Za zmienku stojí aj ôsma priečka oštepára Maximiliána Slezáka i osobný rekord guliara Adriána Barana so 16,42, obaja v kategórii do 23 rokov.