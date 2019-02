Na HMS získala titul štvrtkárka Putalová, Danáč prehral s Dömötörom

Výsledky - nedeľa



muži



200 m: 1. Matej Baluch (Slávia Sp.N.Ves) 22,26, 2. Máté Kišš (TU Košice) 22,65, 3. Jakub Filo (Inter-SC Bratislava) 23,02



400 m: 1. Patrik Dömötör (Olympia Galanta) 48,49, 2. Denis Danáč (Stavbár Nitra) 48,58, 3. Peter Lučanský (STU Bratislava) 50,61



800 m: 1. Alexander Jablokov (UK Bratislava) 1:54,96, 2. Leonard Lendvorský (Run For Fun Petržalka Bratislava) 1:56,32, 3. Peter Ďurica (UK Bratislava) 1:57,07



3000 m: 1. Jozef Urban (Obal Servis Košice) 8:37,20, 2. Peter Kováč (STU Bratislava) 8:37,36, 3. Jozef Bubeník (MKŠS-AK Kys.N.Mesto) 8:37,60



4x200 m: 1. Dukla B. Bystrica 1:30,65, 2. TU Košice 1:32,94, 3. STU Bratislava 1:33,72



trojskok: 1. Ján Šuba (Stavbár Nitra) 15,23, 2. Patrik Megela (1.Atletický klub Humenné) 13,75, 3. Martin Richtárech (Slávia šport gymnázium Trenčín) 13,21



guľa: 1. Adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou) 16,70, 2. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 16,06, 3. Nikolas Broš (ŠOG Nitra) 15,63



ženy



200 m: 1. Katarína Kišková (Spartak Dubnica nad Váhom) 25,28, 2. Viktória Forster (ŠOG Nitra) 25,29, 3. Barbora Tomková (Dukla B. Bystrica) 25,79



400 m: 1. Iveta Putalová (Dukla B. Bystrica) 55,06, 2. Daniela Ledecká (ŠOG Nitra) 55,24, 3. Andrea Urbanová (Spartak Dubnica nad Váhom) 57,68



800 m: 1. Alexandra Štuková (Run For Fun Petržalka Bratislava) 2:10,29, 2. Andrea Švecová (ŠOG Nitra) 2:17,19, 3. Lucia Matejíčková (STU Bratislava) 2:17,33



3000 m: 1. Elena Dušková (Inter-SC Bratislava) 9:52,76, 2. Silvia Valová (Zdravie v pohybe Lučatín) 10:06,92, 3. Katarína Beľová (AK ZTS Martin) 10:17,69



4x200 m: 1. Dukla B. Bystrica 1:42,98, 2. ŠOG Nitra 1:44,32, 3. Spartak Dubnica nad Váhom 1:47,97



trojskok: 1. Dana Velďáková (Dukla B. Bystrica) 13,17, 2. Zuzana Ďurkechová (Spartak Dubnica nad Váhom) 12,83, 3. Silvia Kaliašová (Slávia šport. gymnázium Trenčín) 11,46



žrď: 1. Lujza Paliderová (UMB B. Bystrica) 340, 2. Viktória Čerňanská (Atletika Bratislava) 330, 3. Sarah Nevařilová (Spartak Dubnica nad Váhom) 300



guľa: 1. Natália Váleková (Dukla B. Bystrica) 13,75, 2. Michaela Vrecková (Slávia šport. gymnázium Trenčín) 11,79, 3. Karolína Čaklošová (Spartak Dubnica nad Váhom) 11,78



Bratislava 17. februára (TASR) - Na majstrovstvách Slovenska v atletike sa v nedeľu v bratislavskej hale Elán pozornosť sústredila na viacero zápletiek, najskôr na štvorstovku a súboj Ivety Putalovej a Daniely Ledeckej. Ledecká sa snažila aj o limit na HME a pomôcť k času 53,90 jej mala už istá účastníčka v Glasgowe Putalová. Obe sa postarali o zaujímavú zápletku, no nie s výraznejším časom, ktorý sa u víťaznej Putalovej zastavil na 55,06.Aj mužská štvrtka teoreticky mohla priniesť limit do Glasgowa (47,40). Kandidátom naň bol pravideľný zberateľ titulov Denis Danáč, v závere však stvrdol a mladý Patrik Dömötör ho časom 48,49 predstihol na cieľovej čiare.Ďalšou uchádzačkou na limit (2:05,00) bola v behu na 800 m Alexandra Štuková. Ukázala značné úsilie, v sólo behu bez problémov získala titul, no časom 2:10,29 za predpísanou normou dosť zaostala.