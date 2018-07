Na Malom štrbskom maratóne triumfoval Keňan Chege

Výsledky 31 km



Muži do 39 rokov: 1. Geoffrey Githuku Chege 1:41:07 h., 2. Stephen Ndege 1:46:05 (obaja run2gether, Keňa), 3. Kamil Kunert 1:56:41 (Rybnik, Poľsko), 4. Vladimír Majerčák 2:05:55 (Harichovce), 5. Richard Zvolánek 2:06:03 (Archmax&Julbo, SR).



Muži 40-49 rokov: 1. Viktor Starodubtsev 1:52:08 (JM Demolex Bardejov), 2. Juraj Plekanec 1:58:45 (Štrba), 3. Martin Plačko 2:01:22 (ŠK Bradlan).



Muži 50-59 rokov: 1. Orest Babiak 1:53:56 (JM Demolex Bardejov), 2. Tomáš Kopčík 1:55:42 (Trnava), 2. Emil Mlynarčík 2:09:29 (Fox On The Run, SR), 3. Bogár János 2:10:26 (Forro-Fancsal, Maďarsko).



Muži 60-69 rokov: 1. Miroslav Mikula 2:23:21 (Radošovce), 2. Jozef Chrenka 2:27:09 (AŠK Grafobal Skalica), 3. Jaro Baláž 2:29:44 (Active Life Košice).



Ženy do 34 rokov: 1. Marcela Joglová 2:02:52 (Plánice, ČR), 2. Joyce Muthoni Njeru 2:13:01 (run2gether, Keňa), 3. Andrea Hudáková 2:31:58 (Active Life Košice).



Ženy 35-49 rokov: 1. Zuzana Korotvičková 2:21:03 (BK Steel Košice), 2. Martina Burzová 2:25:08 (ŠKP Bratislava), Gabriela Plačková 2:35:26 (ŠK Bradlan).



Ženy 50 a viac rokov: 1. Danica Božová 2:37:15 (Bežecký klub Poprad/Svit).



10 km



Muži 20-39 rokov: 1. Miroslav Gad 37:02 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Martin Makoviský 37:37 (Kompas, SR), 3. Tomáš Griger 37:59 (Team Griger 1950, SR).



Muži 40-49 rokov: 1. Jozef Dubašák 36:09 (AK Steeple Poprad), 2. Martin Bajčičák 38:26 (Štrba), 3. Peter Felong 41:44 (BK Levoča). Muži 50-59 rokov: 1. Anton Hudák 39:32 (Falc, SR), 2. Vladimír Porubiak 40:26 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 3. Julián Lavrik 41:03 (BK Poprad).



Muži 60-69 rokov: 1. Ľubomír Gad 48:17 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Peter Kypta 48:42 (BK Sliač), Jozef Kvita 49:11 (A.K. Emila Zátopka Kopřivnice, ČR).



Muži 70 a viac rokov: 1. Vladimír Bartko 53:04 (ŠK Kriváň Važec), 2. Milan Marton 53:57 (Poprad), 3. Gerard Parilak 1:01:17 h (AC Michalovce).



Dorastenci 16-17 rokov: 1. Peter Mezovský 48:17 (Infinity sport team Liptovská Teplička), 2. Martin Bořucký 49:02 (TJ Sokol Štěpánkovice, ČR), 3. René Šťovíček 1:15:59 (Lunys, SR).



Juniori 18-19 rokov: 1. Martin Škvarenina 44:54 (Sport Rysy klub Poprad), 2. Jakub Ščurka 45:07 (ALFA, SR), 3. Jaroslav Gajdoš 46:07 (Sport Rysy klub Poprad).



Ženy 20-34 rokov: 1. Aneta Smerčiaková 44:07 (KBL Jasná), 2. Katarína Pomorská 48:56 (Svit), Žaneta Goleňová 49:06 (Steeple Poprad).



Ženy 35-49 rokov: 1. Dana Hanulová 44:46 (Liptovské Sliače), 2. Karin Kaczorová 48:11 (sporttatry.sk), 3. Ľudmila Rothová 49:22 (Poprad).



Ženy 50-59 rokov: 1. Jiřina Šerfelová 50:58 (ŠK Štrba), 2. Hana Mlynarčíková 53:20 (Fox On The Run, SR), 3. Zuzana Kartusková 54:34 (Spišská Nová Ves).



Ženy 60 a viac rokov: 1. Drahomíra Popracová 49:54 (Kežmarok), 2. Anna Staroňová 1:02:02 (BK Opalisko Závažná Poruba).



Dorastenky 16-17 rokov: 1. Petra Repková 1:04:27 (KBT Spiš).



Juniorky 18-19 rokov: Zuzana Longauerová 49:38 (Klub biatlonu Predajná), 2. Mária Jurčíková 59:29 (Infinity sport team Liptovská Teplička), 3. Kristína Trošeková 1:02:51 (KBL Lasná).





Nordic Walking 10 km



Muži do 49 rokov: 1. Ľubomír Gašpar 1:09:22 (HC Tatry), 2. Marek Ivanič 1:21:07 (Nové Zámky).



Muži 50 a viac rokov: 1. Jozef Šoltés 1:08:23, 2. Viktor Lapšanský 1:09:01, 3. Vladimír Ballek 1:12:11 (všetci NW Running Prešov).



Ženy do 49 rokov: 1. Simona Šimová 1:13:00, 2. Danica Kancková 1:18:07, 3. Hana Dobrocká 1:19:12 (všetky NW klub Lučenec).



Ženy 50 a viac rokov: 1. Urszula Lapšanská 1:14:44 (NW Running Stará Ľubovňa), 2. Mária Oberhauserová 1:16:49 (NW Running Prešov), 3. Mária Novotná 1:17:30 (ŠK Štrba).

Štrba 8. júla (TASR) – Na nedeľnom 41. ročníku Malého štrbského maratónu boli aj tento rok najrýchlejší kenskí vytrvalci z rakúskeho klubu run2gether. I keď víťaz Geoffrey Githuku Chege dosiahol lepší čas ako vlani jeho africký krajan, ani to nestačilo na prekonanie traťového rekordu, ktorý časom 1:40:06 h drží Ukrajinec Orest Babiak od roku 1999. Celkove aj s detskými kategóriami štartovalo na podujatí v Štrbe 675 pretekárov zo SR, ČR, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Nemecka a Kene.