Na ME-18 mladí Slováci vytvorili osobné rekordy

Finálové výsledky



chlapci



400 m: 1. Lorenzo Benati (Tal.) 46,85, 2. Ethan Brown (V. Brit.) 46,87, 3. Ludovic Ouceni (Fr.) 47,01



1500 m: 1. Kane Elliott (V. Brit.) 3:55,26, 2. Bence Apáti (Maď.) 3:55,53, 3. Andrej PAULÍNY (SR) 3:55,58



kladivo: 1. Myhajlo Kochan (Ukr.) 87,82, 2. Valentin Andrejev (Bul.) 81,41, 3. Tomasz Ratajczyk (Poľ.) 76,01



dievčatá



400 m: 1. Barbora Malíková (ČR) 52,66, 2. Marie Scheppanová (Nem.) 52,82, 3. Olesja Soldatovová (ANA) 53,09



2000 m prek.: 1. Lena Lebrunová 6:35,41, 2. Claire Palouová (obe Fr.) 6:39,20, 3. Paula Schneidersová (Nem.) 6:40,00



guľa: 1. Lizaveta Dortsová (Biel.) 17,34, 2. Nina Capatinová (Mold.) 17,27, 3. Alida Van Daalenová (Hol.) 17,08

Györ 7. júla (TASR) - Na ME osemnásťročných atlétov v Györi sa v sobotu z finálových disciplín do centra pozornosti pre slovenskú výpravu dostal beh na 1500 m. Bronzovú medailu vybojoval Andrej Paulíny časom 3:55,58, od striebra ho delilo len 0,05 sekundy, od zlata Brita Kanea Elliotta 0,32.Paulíny nadviazal na premiérové ME-18 pred dvoma rokmi v Tbilisi, na ktorých sa zrodil taktiež bronz zásluhou osemstovkárky Gabriely Gajanovej. Zverenec Pavla Slouku v AK ZŤS Martin sa venuje atletike len necelé dva roky a jeho úspešnosť je pozoruhodná, vlani na EYOF tiež v Györi obsadil rovnako 3. priečku.Z finálových disciplín upútalo kladivo chlapcov s historicky najlepším svetovým výkonom Ukrajinca Myhajla Kochana 87,82.V rozbehoch a kvalifikáciách sa ďalší slovenskí mladí reprezentanti nepresadili. Pre Bibianu Tvrdoňovú, v rozbehu na 100 m prek. na 31. mieste časom 14,21, bol zadosťučinením osobný rekord. Oliver Murcko zo semifinále na 200 m nepostúpil, časom 21,58 však nesklamal a obsadil celkove 11. miesto.V hode oštepom dopadlo náčinie 16. Petry Hanuliakovej na slovenský dorastenecký rekord 47,87. Štafetu dievčat v zložení Bibiana Tvrdoňová, Viktória Forsterová, Lenka Kovačovičová a Lucia Šišoláková v rozbehoch diskvalifikovali.Z rozbehov postúpila do nedeľného finále chlapčenská štafeta, v zložení Radoslav Volanský, Samuel Beladič, Oliver Hrudkay a Marek Havlík obsadila časom 1:57,53 ôsme miesto.