V atletike na ME do 18 rokov bol štvrtý chodec Kubiš, 9. Kováč

Finálové výsledky

Chlapci



100 m:

1. Raphael Bouju (Hol.) 10,64

2. Dominik Illovszky (Maď.) 10,70

3. Pal Haugen Lillefosse (Nór.) 10,72



Trojskok:

1. Batuhan Cakir (Tur.) 15,62

2. Carl af Forselles (Švéd.) 15,36

3. Rustam Mammadov (Azerb.) 15,16



Guľa:

1. Aleksej Aleksandrovič (Biel.) 20,97

2. Carmelo Musci (Tal.) 20,37

3. Piotr Gozdziewicz (Poľ.) 18,88

...11. Jaroslav GREGUŠ (SR) 16,88



Disk:

1. Yasiel Brayan Sotero (Špan.) 64,31

2. Fabian Weinberg (Nór.) 58,84

3. Gracjan Kozak (Poľ.) 57,76





10.000 m chôdza:

1. Davide Finocchietti 45:01,33

2. Aldo Andrei (obaja Tal.) 45:03,50

3. Ozgür Topsakal (Tur.) 45:09,22

4. Ľubomír KUBIŠ 45:30,59,

...9. Daniel KOVÁČ (obaja SR) 46:16,39



Dievčatá



100 m:

1. Gudbjörg Jóna Bjarnadóttirová (Isl.) 11,75

2. Pamera Losangeová (Fr.) a Boglárka Takácsová (Maď.) obe 11,75



3000 m:

1. Sarah Healyová (Ír.) 9:18,05

2. Inci Kalkanová (Tur.) 9:24,01

3. Alessia Zarbová (Fr.) 9:25,25



Diaľka:

1. Tilde Johanssonová (Švéd.) 633

2. Emma Piffarettiová (Švajč.) 625

3. Spiridoúla Karídiová (Gr.) 623



Kladivo:

1. Valerija Ivanenková (Ukr.) 73,25

2. Sara Killinenová (Fín.) 69,52

3. Stavroúla Kosmídouová (Gr.) 65,98



Sedemboj:

1. Maria Vicenteová (Špan.) 6221

2. Kristine Blaževicová (Lot.) 5629

3. Chiara-Belinda Schulerová (Rak.) 5615

Györ 6. júla (TASR) - Na ME atlétov do 18 rokov v Györi skončil slovenský chodec Ľubomír Kubiš štvrtý, keď 10.000 m na dráhe zvládol v osobnom rekorde 45:30,59. Presadila sa dvojica Talianov Finocchietti a Andrei, tretí skončil Turek Topsakal.Kubiš v niektorých momentoch aj udával tempo na čele, na medzičasoch sa pohyboval od prvého až po siedme miesto. Štartovalo 20 chodcov, v cieli klasifikovali 19. Okrem Kubiša sa predstavil aj druhý slovenský chodec Daniel Kováč, 9-ty časom 46:16,39.Vo finále vo vrhu guľou bojoval Jaroslav Greguš, no príliš sa mu nedarilo a obsadil 11. miesto výkonom 16,88 m. Len jeden štart si zapísal v behu na 110 m prek. Radoslav Voľanský, v sumáre rozbehov 34-tý časom 14,92.V kvalifikácii kladivárov obsadil Miloslav Konopka až 29. miesto výkonom 60,83 m. Z rozbehu na 1500 m nepostúpila ani Elena Dušková časom 4:36,61, na 13. mieste jej na postupovú dvanástku chýbalo 0,12 sekundy. Podobne dopadli aj guliarky, 15. Michaela Vrecková so 14,09 a 20. Natália Váleková 13,73.V robehu na 800 m sa zaradil Filip Revaj na 22. priečku časom 1:58,36, v skoku o žrdi nemal Maroš Ralík ani jeden platný pokus.V rozbehoch na 200 m skončili na nepostupových miestach vedľa seba 18. Lenka Kovačovičová 24,81 a 19. Viktória Forsterová 24,86. Viac sa na dvojstovke darilo chlapcom, Oliver Murcko postúpil priamo, keď v 1. rozbehu finišoval na 3. mieste časom 21,70, v sumáre zabehol deviaty najrýchlejší čas.Na postup do semifinále chýbalo 25. Samuelovi Beladičovi s 22,54 len veľmi málo, iba 0,07 sekundy. V behu na 400 m sa z rozbehov postupovalo hneď do finále. V 2. behu Marek Havlík dobehol šiesty časom 49,74, 16. celkove, čo na finále pri náročnom postupovom kľúči 2 najlepší plus 2 najrýchlejší nestačilo.