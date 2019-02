Na ME medzi kadetmi striebro pre Čukanovú, bronz pre Černického

Na šampionáte štartuje v kategóriách kadetov, juniorov a do 21 rokov 1090 karatistov z 51 krajín.

Aalborg 8. februára (TASR) - Na mládežníckych ME v dánskom Aalborgu sa medailovo v úvodnom dni presadili až dvaja slovenskí karatisti, v súbornom cvičení so striebrom Michaela Čukanová a s bronzom v športovom zápase Jakub Černický, obaja v kadetskej kategórii do 15 rokov.



Michaela Čukanová sa prebojovala v kata až do finále, v ktorom prehrala s Turkyňou Vardarovou. Černický v kumite po voľnom prvom kole zdolal v hmotnosti do 52 kg Fína Adiela Kashiho 4:1 a vzápätí prehral s Macedóncom Bojanom Kostovom 0:2. V repasáži už dosiahol len víťazstvá, s Holanďanom Van Teeffelenom 6:0, s Talianom Buscemim taktiež 6:0 a nakoniec s Nemcom Özdemirom 1:0.



