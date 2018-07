Na ME R4 v disciplíne downriver v kategórii masters boli Slovenky prvé

Rafting - ME R4:



downriver



do 19 rokov – ženy: 1. Rusko, 2. Česko, 3. Veľká Británia I



do 19 rokov – muži: 1. Slovinsko II, 2. Slovinsko I, 3. SLOVENSKO



do 23 rokov – ženy: 1. Rusko I, 2. Rusko II, 3. Veľká Británia, ... 6. SLOVENSKO



do 23 rokov – muži: 1. Rusko I, 2. Slovinsko, 3. SLOVENSKO I, ... 8. Slovensko II



ženy masters: 1. SLOVENSKO, 2. Rusko I, 3. Veľká Británia I



muži masters: 1. Česko I, 2. Česko II, 3. SLOVENSKO I, ... 6. SLOVENSKO II



ženy: 1. Veľká Británia I, 2. Rusko II, 3. Rusko I, ... 6. SLOVENSKO



muži: 1. Česko I, 2. Veľká Británia, 3. Česko II, ... 9. SLOVENSKO

Čunovo 7. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v raftingu obsadili na majstrovstvách Európy štvorčlenných posádok v Čunove v disciplíne downriver v kategórii masters prvé miesto. Z bronzu sa v sobotu tešili muži Slovenska v kategóriách do 23 rokov aj masters.