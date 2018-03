Na ME vo volejbale na snehu dve slovenské ženské dvojice do osemfinále

F-skupina:



Huber, Streitfellner (6-Rak.) - Martin Šmahel, Michal Kollár (19-SR) 2:0 (11:7, 11:7), Soós, Bán (11-Maď.) - Šmahel, Kollár 2:0 (11:8, 11:8)

Silvia Poszmiková, Romana Jurenková (4-SR) - Baronová, Bulcová (13-Slov.) 2:0 (11:3, 11:5), Poszmiková, Jurenková - Kongshavnová, Wiigová (21-Nór.) 0:2 (10:12, 5:11)

Magyarová, Poschenreithnerová (15-Rak.) - Lenka Vandáková, Alica Bertová (23-SR) 0:2 (5:11, 3:11), Eryildizová, Venceová (2-Tur.) - Vandáková, Bertová 2:1 (11:6, 9:11, 11:5)

Wagrain-Kleinarl & Flachau 23. marca (TASR) - Z troch slovenských dvojíc sa do osemfinále historicky prvých majstrovstiev Európy vo volejbale na snehu (Snow Volleyball), ktoré sa od piatka do nedele konajú v rakúskom stredisku Wagrain-Kleinarl & Flachau, prebojovali dva ženské páry. Z postupu sa tešili Lenka Vandáková, Alica Bertová a Silvia Poszmiková, Romana Jurenková, naopak s turnajom sa už po skupinách lúčia Martin Šmahel a Michal Kollár.Poszmiková s Jurenkovou sa stali víťazkami D-skupiny s bilanciou 1:1, keď v prvom zápase podľahli nórskej dvojici Kongshavnová, Wiigová 0:2 (-10, -5), ale potom si poradili so Slovinkami Baronovou a Bulcovou hladko 2:0 (3, 5). Keďže medzitým vyhrali slovinské reprezentantky nad Nórkami, v skupine skončili všetky tri tímy s jedným víťazstvom a jednou prehrou. Najlepšie body zo všetkých dvojíc (37:31) mali Poszmiková a Jurenková, ktoré sú na turnaji nasadené ako štvorky a preto sa stali víťazkami skupiny.Z postupu medzi 16 najlepších tímov sa tešili aj majsterky Slovenska Lenka Vandáková a Alica Bertová, keď v B-skupine obsadili druhé miesto. V prvom zápase síce nestačili na turnajové trojky Eryildizovú a Venceovú z Turecka tesne 1:2 (-6, 9, -5), ale v druhom zápase hladko zdolali domáce Rakúšanky Magyarovú a Poschenreithnerovú 2:0 (5, 3) a zaslúžene si vybojovali postup.Po prvom dni sa s turnajom lúčia Martin Šmahel a Michal Kollár. V F-skupine sa im nepodarilo získať ani jeden set a obsadili nepostupové tretie miesto. Majstri Slovenska z februárového šampionátu na Štrbskom plese prehrali v prvom zápase s Maďarmi Soósom a Bánom 0:2 (-8, -8) a potom nestačili na rakúsku dvojicu Huber, Streitfellner, ktorej podľahli takisto 0:2 (-7, -7).Osemfinálové súboje sú na programe v sobotu. Vandáková a Bertová sa stretnú od 11.30 h s Ruskami Dajanovovou a Uškovovou, resp. Poszmiková s Jurenkovou si zmerajú sily o polhodinu neskôr so švajčiarskym párom Leemannová a Schmidová. Turnaj vyvrcholí v nedeľu.Výsledky slovenských tímov na ME:muži:ženy:D-skupina:B-skupina: