Výškar Bubeník bude na atletickom mítingu P-T-S súperiť i s Bielorusmi

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenský výškar Matúš Bubeník bude na 53. ročníku atletického mítingu P – T – S súperiť s kompletnou bieloruskou špičkou s osobnými maximami nad 230 cm. V Šamoríne sa 29. júna predstaví nielen úradujúci majster Európy do 23 rokov Dmitrij Nabokov, ale aj lanský juniorský európsky šampión z Grosseta Maxim Nedosekov a bronzový z halových ME 2017 v Belehrade Pavel Seliverstov.



Ako sa uvádza v tlačovej správe Slovenského atletického zväzu, Nedosekov sa presadil už aj medzi dospelými. Na halových MS 2018 v Birminghame skončil šiesty. Na konte má z vlaňajška osobný rekord 233 cm, v tomto roku prekonal zatiaľ najviac v máji v Breste 232 cm. Dvadsaťjedenročný Seliverstov prekonal zatiaľ najviac 232 cm v halovej sezóne 2017, v ktorej skončil napríklad tretí na Banskobystrickej latke. Na podujatie, ktoré organizuje SAZ, príde aj štvrtý z MS 2017 v Londýne Mexičan Edgar Rivera. Vlani bol na BBL šiesty, v tomto roku desiaty, zaskákal si aj na februárových halových M-SR. V nemeckom Kolíne nad Rýnom žijúci výškar, ktorého trénuje Wolfgang Ritzdorf, sa v tomto roku dostal zatiaľ na 225 cm, no jeho osobák je o 5 cm lepší.



Kvalitného súpera v chôdzi na 3000 m bude mať na P – T – S aj olympijský víťaz na päťdesiatke z Ria Matej Tóth. Do Šamorína príde znova lanský víťaz tejto disciplíny, 27-ročný Lebogang Shange z Juhoafrickej republiky, vracia sa však už ako štvrtý na 20 km na MS 2017 v Londýne, kde utvoril národný rekord 1:19:18 h. Maličký (meria iba 160 cm) Shange si vlani na „péteeske“ utvoril na 3000 m osobné maximum 11:14,49 min.



O body do kladivárskeho seriálu IAAF (IAAF Hammer Throw Challenge) príde takisto ako pred rokom zabojovať Katarčan egyptského pôvodu Ašraf El Seify, juniorský svetový rekordér. Okrem dvoch zlatých na MSJ (2012, 2014) bol šiesty na OH 2016 v Riu. V tomto roku hodil už 77,04 m, iba o 1,15 m menej ako je jeho osobný rekord. Na P – T – S skončil vlani štvrtý.