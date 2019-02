Na mládežníckych ME v karate Slováci so šiestimi vzácnymi kovmi

Zaujímavý bol v turnajovom pavúku posun bronzového Kósu, ktorého sprevádzal vždy tesný pomer.

Aalborg 10. februára (TASR) - Slovenská výprava karatistov na mládežníckych ME vynikla v dánskom Aalborgu so šiestimi vzácnymi kovmi. Po piatkových dvoch medailách, striebre Michaely Čukanovej v kata kadetiek a bronze Jakuba Černického v kumite kadetov do 52 kg pribudli cez víkend ďalšie štyri. V celkovej medailovej bilancii obsadilo Slovensko 15. miesto (0-2-4). Najúspešnejšie bolo Turecko 6-4-6 pred Talianskom 5-4-2 a Ruskom 5-1-6.



Na bronzovom stupienku sa trikrát umiestnili juniori do 17 rokov, Laura Pálinkášová v kumite do 59 kg, Tomáš Kósa v kumite nad 76 kg a kadetsko-juniorské družstvo v kata s Romanom Hrčkom, Richardom Šlehoferom a Matejom Rebrom. V záverečnom dni pridal striebro v kategórii do 21 rokov Adi Gyurik v kumite hmotnosti do 84 kg.



Zaujímavý bol v turnajovom pavúku posun bronzového Kósu, ktorého sprevádzal vždy tesný pomer. Postupne zdolal Maďara Franka a Chorváta Vrbana 1:0, prehral s Macedóncom Petkovom 0:1 a v repasáži zhodne pomerom 1:0 si poradil s Dánom Hastrupom a Rusom Kalininom. Kósa pridal bronz ku striebru, ktoré získal vlani na MEJ v Soči.



V záverečnom dni zažiaril v kategórii do 21 rokov strieborný Adi Gyurik. Po víťazstvách nad Radonjicom z Čiernej Hory 1:0, Fínom Kulovuorim 3:0, Azerbajdžancom Gulahmadovom 8:0 a Francúzom Relifoxom 3:1 bojoval o zlato s Macedóncom Spasenovským. Prehral s ním najtesnejšie, keď pri skóre 1:1 rozhodol výrok rozhodcov. Gyurik sa stal na mládežníckych ME tradičným zberateľom pódiových umiestení, vlani v Soči zvíťazil v juniorskej kategórii, predvlani bol rovnako zlatý v Sofii, pred tromi rokmi bronzový v cyperskom Limassole medzi kadetmi. Teraz natiahol so striebrom nepretržitú zbierku na štyri vzácne kovy.