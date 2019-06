Na MS 2022 povedie cesta aj cez Ligu národov

Jeden z návrhov je, že sa v ňom predstaví desať mužstiev z druhých priečok plus dva tímy na základe výsledkov v LN. Vznikla by 12-členná vyraďovačka s dvoma kolami a troma víťazmi.

Paríž 4. júna (TASR) - Európske futbalové reprezentácie sa budú môcť kvalifikovať na majstrovstvá sveta 2022 aj cez Ligu národov. Na šampionát postúpia víťazi desiatich kvalifikačných skupín, o zvyšné tri miestenky sa bude bojovať v play off LN.



Jeden z návrhov je, že sa v ňom predstaví desať mužstiev z druhých priečok plus dva tímy na základe výsledkov v LN. Vznikla by 12-členná vyraďovačka s dvoma kolami a troma víťazmi. Európska futbalová únia (UEFA) chce takto naplniť svoj zámer spred piatich rokov, aby LN slúžila ako príležitosť dostať sa na vrcholné podujatia. "Liga národov zapadne do tohto plánu, hoci už sama o sebe je veľmi dôležitá," povedal expert UEFA Giorgio Marchetti pre agentúru AP.



Víťazi skupín vo všetkých štyroch divíziách súčasnej edície LN majú istotu play off o ME 2020, pokiaľ sa na európsky šampionát neprebojujú z kvalifikácie. Takýmto spôsobom sa bude súperiť o zostávajúce štyri miestenky. Marchetti dodal, že UEFA doladí svoj formát kvalifikácie MS 2022 v septembri.