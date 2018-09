Na MS v džude zlato pre Japonku Hamadovú a Kórejčana Cho

Finálové výsledky

ženy



do 78 kg: Šori Hamadová (Jap.) - Guusje Steenhuisová (Ho.) ippon, 3. Marhinde Verkerková (Hol.) a Aleksandra Babincevová (Rus.)



muži



do 100 kg: Guham Cho (Kór.) - Varlam Liparterliani (Gruz.) waza-ari, 3. Nijaz Iljasov (Rus.) a Otgonbaatar Lchagvasuren (Mong.)

Baku 25. septembra (TASR) - Slovenského džudistu Mateja Hajasa vyradil na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku v hmotnosti do 100 kilogramov obhajca titulu Aaron Wolf z Japonska. Slovenská šesťčlenná výprava s piatimi mužmi a jednou ženou uzavrela v National Gymnastics Arena bilanciu. Najvyššie skončil v -90 Peter Žilka vo 4. kole, ktorý ako jediný vyhral dva zápasy.K Hajasovi bol žreb nemilosrdný. Dvadsaťdvaročný majster sveta z Budapešti predstavuje to najlepšie, čo na tatami vidieť. Spočiatku sa však Hajas držal statočne a zápasil aktívne. Už po 18 sekundách Japonca napomínali a na konci prvej minúty slovenský džudista dvakrát skúšal učimatu. V druhej minúte napomínal rozhodca aj Hajasa, opäť sa však snažil presadiť učimatou. V tretej minúte dostal ďalšie šidó a nasledoval ippon súpera po učimate 67 sekúnd pred koncom.Vo finále hmotnosti do 78 kg musela Japonka Šori Hamadová lámať odpor Holanďanky Guusje Steenhuisovej až do 5:23 min predĺženia, dovedna tak strávili finalistiky na tatami 9:23 min. Ani jedna si nezapísala hodnotený chvat a o zlate Japonky rozhodlo až hansoku make, tretie napomínanie Holanďanky.Podobný scenár malo aj mužské finále do 100 kg. Kórejčan Guham Cho zdolal Gruzínca Varlama Lipartelianiho tiež po 'náhlej smrti' v 4:58 min predĺženia, keď za soei nagu si vyslúžil waza-ari. Obhajca titulu Japonec Wolf, ktorý vyradil Hajasa, nakoniec nezískal ani medailu, v repasáži v súboji o bronz prehral s Mongolcom Lchagvasurenom na ippon.