Na majstrovstvách SR kladivárka Hrašnová dohodila 71,11 m

Sobotňajšie výsledky:

ženy



100 m: 1. Alexandra Bezeková (Atletika Košice) 11,44, 2. Martina Nagyová (TU Košice) 11,81, 3. Monika Weigertová (UK Bratislava) 11,82



4x100 m: 1. Dukla B. Bystrica (Šibová, Putalová, Tomková, Lajčáková) 47,13, 2. ŠOG Nitra 49,95, 3. Tatran Sp. N. Ves 50,87



800 m: 1. Iveta Putalová (Dukla B. Bystrica) 2:09,56, 2. Martina Šamudovská (Spartak Dubnica) 2:15,21, 3. Lucia Vlčáková (Dukla B. Bystrica) 2:15,67



5000 m: 1. Veronika Zrasťáková (ŠOG Nitra) 18:07,51, 2. Lucia Kovalančíková (Dukla B. Bystrica) 18:10,66, 3. Silvia Valová (Zdravie v pohybe Lučatín) 18:12,62



100 m prek.: 1. Stanislava Lajčáková (Dukla B. Bystrica) 13,31, 2. Lucia Vadlejchová (Spartak Dubnica) 13,74, 3. Simona Takácsová (ŠOG Nitra) 14,00



trojskok: 1. Dana Velďáková (Dukla B. Bystrica) 13,78, 2. Zuzana Ďurkechová (Spartak Dubnica) 12,82, 3. Hana Vanovčanová (UK Bratislava) 11,71



žrď: 1. Lujza Paliderová (Univerzita M. Bela B. Bystrica) 340, 2. Romana Ošková (Tatran Sp.N.Ves) 330, 3. Viktória Čerňanská (Atletika Bratislava) 330



kladivo: 1. Martina Hrašnová 71,11, 2. Nikola Lomnická 65,71, 3. Veronika Kaňuchová (všetky Dukla B. Bystrica) 65,58



oštep: 1. Barbora Mokrá 43,18, 2. Júlia Hanuliaková (obe SŠG Trenčín) 42,50, 3. Soňa Filová (Dukla B. Bystrica) 40,67



muži



100 m: 1. Ján Volko (BK hraj na tie nohy Bratislava) 10,14, 2. Šimon Bujna (UK Bratislava) 10,37, 3. Máté Kišš (TU Košice) 10,60



4x100 m: 1. TU Košice (Fabián, Jelínek, Kišš, Staš) 43,84, Atletika Bratislava A a B nedobehli



800 m: 1. Matúš Talán (Stavbár Nitra) 1:54,60, 2. Leonard Lendvorský (BK hraj na tie nohy Bratislava) 1:55,76, 3. Alexander Jablokov (UK Bratislava) 1:55,89



5000 m: 1. Jozef Pelikán (UK Bratislava) 15:26,29, 2. Jozef Urban (Obal Servis Košice) 15:36,98, 3. Šimon Wahlandt (BK hraj na tie nohy Bratislava) 15:39,15



110 m prek.: 1. Marco Adrien Drozda (UK Bratislava) 14,59, 2. Matej Baluch (Slávia Sp.N.Ves) 14,91, 3. Ján Šuba (Stavbár Nitra) 14,97



trojskok: 1. Ján Šuba 15,15, 2. Daniel Turcsányi (obaja Stavbár Nitra) 14,69, 3. Denis Hlaváč (TU Košice) 13,49



žrď: 1. Tomáš Krajňák (TU Košice) 500, 2. Ján Zmoray (Stavbár Nitra) 500, 3. Samuel Sedlák (TU Košice), Andrej Bician (Atletika Bratislava) a Martin Ďuriško (Univerzita M. Bela) všetci 420



kladivo: 1. Marcel Lomnický (Dukla B. Bystrica) 76,34, 2. Jiří Koukal (Spartak Dubnica) 58,50, 3. Filip Miroslav Kucka (TU Košice) 43,16



oštep: 1. Patrik Žeňúch (AK Slávia TU Košice) 77,09, 2. Maximilián Slezák (Dukla B. Bystrica) 75,45, 3. Ondrej Bartoň (ŠOG Nitra) 71,83



Trnava 7. júla (TASR) - Na majstrovstvách Slovenska v atletike kladivárka Martina Hrašnová tretíkrát v sezóne prehodila 70 m, keď na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave dosiahla 71,11.Hrašnová si zapísala sériu x - 67,91 - 68,41 - 71,11 - x - 64,69. Za limitom na ME v Berlíne (69,00) výrazne zaostala druhá v poradí Nikola Lomnická so 65,71.Upútal aj kladivár Marcel Lomnický druhým najdlhším výkonom v sezóne v záverečnom pokuse 76,34 po sérii 74,33 - 74,63 - 73,67 - 72,83 - x - 76,34. V trojskoku štartovali len tri ženy a Dana Velďáková si zapísala iba jeden platný pokus 13,78 s nedovolenou podporou vetra +3,6 m/s. Veľká snaha splniť limit na ME (13,90) jej nevyšla aj vplyvom počasia.Na stovke sa v rozbehoch vybičoval Šimon Bujna časom 10,40, no pomohol mu nedovolený vietor 3,2 m/s. Vo finále sa očakával jeho súboj s Jánom Volkom, ktorý mu mohol pomôcť v úsilí splniť limit na ME (10,35). Zafúkalo opäť nedovolene +2,9 m/s, no víťazný Volko si uznanie za 10,14 určite zaslúžil.Silný vietor ovplyvnil všetky krátke trate. Na stovke síce Alexandra Bezeková časom 11,44 splnila limit na ME (11,50), no zafúkalo jej do chrbta až +4,1 m/s.V hode oštepom potvrdil solídnu formu tretím najlepším výkonom v sezóne Patrik Žeňúch so 77,09, no na limit na ME v Berlíne (80,00) mu stále chýbajú metre.