Na majstrovstvách SR dominovali šesťdesiatky Volka a Weigertovej

Výsledky - sobota



ženy



60 m: 1. Monika Weigertová (UK Bratislava) 7,45, 2. Viktória Forster (ŠOG Nitra) 7,63, 3. Martina Nagyová (ATU Košice) 7,81



1500 m: 1. Katarína Beľová (ZTS Martin) 4:44,03, 2. Lucia Keszeghová (Inter-SC Bratislava) 4:45,00, 3. Zuzana Michaličková (AO Žilina) 4:47,51



60 m prek.: 1. Monika Baňovičová (UK Bratislava) 8,55, 2. Lucia Vadlejch (Dukla B. Bystrica) 8,63, 3. Simona Takácsová (ŠOG Nitra) 8,82



diaľka: 1. Lucia Vadlejch 624, 2. Jana Velďáková (obe Dukla B. Bystrica) 620, 3. Monika Lehenová (Slávia Trnava) 543



výška: 1. Tatiana Dunajská (Dukla B. Bystrica) 177, 2. Kristína Bošková (Sparta P. Bystrica) 173, 3. Simona Butkovská (STU Bratislava) 169



muži



60 m: 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 6,62, 2. Šimon Bujna (UK Bratislava) 6,77, 3. Tomáš Matuščák (1.Atletický klub Humenné) 6,83



1500 m: 1. Peter Kováč (STU Bratislava) 3:58,78, 2. Miroslav Borovka 4:01,20, 3. David Mazúch (obaja ŠOG Nitra) 4:02,39



60 m prek.: 1. Marco Adrien Drozda (UK Bratislava) 8,32, 2. Matej Baluch (Slávia Spišská N. Ves) 8,46, 3. Patrik Dömötör (Olympia Galanta) 8,58



diaľka: 1. Ján Šuba (Stavbár Nitra) 706, 2. Patrik Megela (1. Atletický klub Humenné) 685, 3. Jakub Kubinec (Dukla B. Bystrica) 681



výška: 1. Lukáš Beer (Stavbár Nitra) 221, 2. Matúš Bubeník (Dukla B. Bystrica) 218, 3. Tomáš Zeman (Stavbár Nitra) a Filip Mrčič (Chorv.) 210 obaja 210





Bratislava 16. februára (TASR) - a majstrovstvách Slovenska v atletike sa v bratislavskej hale Elán okrem titulov riešili aj limity na marcové HME v Glasgowe. Popri nich sa pozornosť sústredila na niektoré zaujímavé súboje a jedným z nich bola aj šesťdesiatka mužov s Jánom Volkom a Šimonom Bujnom.Volko v rozbehu dosiahol 6,80, Bujna bol o 0,06 sekundy pomalší. Vo finále Volko dominoval a prekonal časom 6,62 rekord šampionátu. Z titulu sa radoval tretíkrát za sebou a potvrdil si pred HME výbornú formu. O druhú priečku sa tuho bojovalo v prospech Bujnu so sezónnym maximom 6,77, tretí finišoval v dorasteneckom rekorde Tomáš Matuščák so 6,83.K limitu do Glasgowa mala na 60 m blízko Monika Weigertová, v rozbehoch 7,52, no potrebovala sa zlepšiť na predpísaných 7,42. Pomôcť jej mala v role súperky hlavne Viktória Forster (v rozbehu 7,65), no Weigertová zvíťazila úplne suverénne a jej čas sa zastavil na osobnom rekorde 7,45. Do Glasgowa jej chýbalo len 0,03 sekundy.V skoku do výšky sa predstavili dvaja už istí účastníci na HME v Glasgowe, Lukáš Beer a Matúš Bubeník. Po zdravotných problémoch Bubeník ešte hľadá formu a prekonal len 218 cm. Titul patril Beerovi po tom, čo na prvý pokus preskočil 221 cm a 226 už bolo nad jeho sily.V skoku do diaľky láka súboj Jany Velďákovej s Luciou Vadlejch. Od limitu na HME (650) mali obe pomerne ďaleko, viac sa k nemu priblížila obhajkyňa titulu Vadlejch so 624 cm.