Na OH v Tokiu 2020 sa predstaví v boxe 186 mužov a 100 žien

Box patrí na OH od roku 1904, členovia MOV však spochybnili jeho dlhodobú budúcnosť pod piatimi kruhmi, pokiaľ sa nezmenia pomery v AIBA.

Lausanne 26. júna (TASR) - Box nebude chýbať na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Kvalifikačné podujatia ani záverečný turnaj však nezorganizuje Medzinárodná boxerská asociácia (AIBA), ale zvláštna pracovná skupina Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pod vedením prezidenta riadiacej organizácie svetovej gymnastiky Morinariho Watanabeho.



Členovia MOV v stredu na zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne jednomyseľne potvrdili odporúčanie exekutívy suspendovať AIBA. Tá sa dostala do problémov pre podozrivé bodovanie súbojov na OH 2016 v Riu de Janeiro a nejasnosti vo financovaní a antidopingovom programe. Koncom minulého roka sa lídrom asociácie stal Uzbek Gafur Rachimov, hoci figuroval na americkom sankčnom zozname ľudí spojených s organizovaným zločinom pre podozrenia z pašovania drog. Rachimov to popiera, v marci ho dočasne nahradil Maročan Mohamed Moustahsane, no zvolený prezident sa môže kedykoľvek tento rok vrátiť do funkcie.



"AIBA spôsobila veľmi závažné riziká pre MOV, čo sa týka reputácie, práva a financií. Tie nepominú len tým, že pán Rachimov 'odstúpi'. Je neisté, akú mieru vplyvu a kontroly má momentálne," povedal vedúci trojčlennej vyšetrovacej skupiny MOV Nenad Lalovič. Zdôraznil, že rozhodovanie olympijských zápasov vzbudzovalo nedôveru medzi boxermi už od roku 2008. AIBA je na pokraji bankrotu, dlhuje približne sedemnásť miliónov amerických dolárov a podľa minulotýždňového listu výkonného riaditeľa Toma Virgetsa disponuje na svojich účtoch sumou necelých 400.000 USD. Nemôže počítať s príjmami z Tokia 2020 a septembrové majstrovstvá sveta v ruskom Jekaterinburgu už nebudú slúžiť ako kvalifikačný turnaj na OH. Vo štvrtok je v Ženeve na programe mimoriadne stretnutie AIBA, na ktorom sa má podľa agentúry AP zúčastniť aj predstaviteľ MOV.



Box patrí na OH od roku 1904, členovia MOV však spochybnili jeho dlhodobú budúcnosť pod piatimi kruhmi, pokiaľ sa nezmenia pomery v AIBA. "Nejde len o stratu dôvery v box, ale aj hrozbu straty dôvery v olympijské hry a MOV," povedal Watanabe. Jeho zvláštna pracovná skupina pripraví tokijské zápolenia v ôsmich hmotnostných kategóriách pre mužov a piatich pre ženy. Muži budú súperiť v mušej (48 až 52 kg), perovej (52 až 57), ľahkej (57 až 63), welterovej (63 až 69), strednej (69 až 75), poloťažkej (75 až 81), ťažkej (81 až 91) a superťažkej (nad 91 kg) váhe. Ženy sa predstavia v mušej (48 až 51), perovej (54 až 57), ľahkej (57 až 60), welterovej (64 až 69) a strednej (69 až 75) divízii.



O účasť v Tokiu sa môžu uchádzať pästiari s dátumom narodenia od 1. januára 1980 do 31. decembra 2001. K dispozícii je 186 miesteniek pre mužov a 100 pre ženy. Každá krajina môže vyslať maximálne osem mužov a päť žien, v jednotlivých hmotnostných kategóriách môže mať len jedného reprezentanta. Uskutočnia sa regionálne kvalifikačné podujatia pre Afriku, Ameriku, Áziu s Oceániou a Európu, v zatiaľ neurčených termínoch medzi 1. januárom a 30. aprílom 2020 ich zrejme budú hostiť Senegal, Argentína, Čína a Londýn. V máji 2020 sa bude v Japonsku konať svetový kvalifikačný turnaj pre boxerov, ktorí neuspejú v regionálnych bojoch. Po jednej miestenke v piatich najľahších mužských a troch najľahších ženských váhach sa rozdelí na základe pozvánok, o ktoré môžu národné olympijské výbory požiadať do 15. januára.