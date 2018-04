Na štarte 11. ročníka VSE City run-u sa opäť predstavia osobnosti

V Košiciach sa pobeží vo štvrtok 3. mája, v Poprade o týždeň neskôr.

Košice 25. apríla (TASR) - Už 11. kapitolu napíše v Košiciach a v Poprade podujatie spájajúce šport a charitu VSE City run. Na jeho štarte sa opäť predstaví mnoho osobností slovenského športu, v zmysle kréda "Vyhráva jeden, pomáha každý" však bude prvoradá pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Výťažok z podujatia tentoraz poputuje organizáciám Usmej sa na mňa a Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.



V Košiciach sa pobeží vo štvrtok 3. mája, v Poprade o týždeň neskôr. Charakter podujatia zostáva nezmenený. Dopoludnia bude spustený bežecký pás, ktorý sa nezastaví 8 hodín s cieľom dosiahnuť čo najviac kilometrov. Tie sa vďaka podpore generálneho partnera prepočítajú na prvú časť zbierky. "Máme nové tváre na štarte i v zákulisí. Ten príbeh je vždy nový, v Košiciach sa tentoraz týka združenia Usmej sa na mňa. Fascinuje nás, že deti z tohto združenia sú zároveň výborní športovci, napríklad lyžiari, čo svedčí o tom, že takéto postihnutia nemusia byť neprekonateľným bremenom. Teší nás, že sa k projektu hlásia športovci z celého mesta. Aj vďaka tomuto projektu objavujeme nové tváre, nových športovcov či kluby," uviedol riaditeľ pretekov Branislav Koniar.



Počas desiatich rokov existencie sa podujatie konalo v 7. mestách na východe Slovenska. Cieľom bude opäť aktivizovať deti, školy, športové kluby, širokú športovú verejnosť, ale aj profesionálnych športovcov, aby pomohli spoločne získať finančné prostriedky pre ľudí s rôznymi zdravotnými hendikepmi.



VSE City run už svojím výťažkom pomohol 18. subjektom, ktorým bola rozdelená celková suma 120.000 eur. Podujatie v Košiciach tentoraz pomôže občianskemu združeniu Usmej sa na mňa, ktoré sa snaží o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do bežného života. Popradský beh pomôže združeniu Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. "Deti, ktorým pomáhame už 14 rokov, majú špecifické potreby a majú problém sa zaradiť. Robíme preto pre nich letné tábory, pobyty pri mori, ale snažíme sa ich orientovať aj športovo. Naším prianím je, aby si našli zmysel života. Aj preto pre ne rozvíjame napríklad tvorivé dielne a ďalšie akcie. Príspevok od organizátorov VSE City run-u nám veľmi pomôže," uviedla Dagmar Kočiová z OZ Usmej sa na mňa. K akcii patrí aj zaujímavý kultúrny program, ktorého súčasťou bude aj hudobník Peter Bič. "Športu sa venujem, chodievam bicyklovať aj plávať. Je to krásna akcia. Málokedy sa spája šport, umenie a pekný úmysel takýmto spôsobom. To ma zaujalo a dúfam, že príde veľa ľudí a všetci sa dobre zabavíme," uviedol Peter Bič.



Vlani sa do celodenného programu zapojilo 2748 bežcov, čím bol vytvorený nový rekord podujatia. "V roku 2017 sme do programu zapojili Čokoládovú tretru, ktorá vtedy pomohla prilákať mnohých účastníkov. K vlaňajším číslam sa pokúsime priblížiť, no nedá sa rásť donekonečna. Verím však, že opäť dosiahneme zaujímavé čísla," uviedol Koniar. VSE City run sa každoročne koná v dvoch mestách na východe Slovenska, z ktorých jedným sú vždy Košice. Druhým bude tentoraz Poprad. "Poprad bol v našej mysli ako druhé najsilnejšie mesto. Počtom obyvateľov je síce iba väčšou polovicou Prešova, no z hľadiska športu to v Poprade funguje veľmi dobre. Je tam veľmi silná športová základňa. Tešíme sa na mesto Poprad, na športovcov, ktorí tam žijú, ale takisto aj na útulné námestie pri Kostole sv. Egídia." Podobne ako v minulých rokoch, aj tentoraz sa na štart postaví mnoho osobností športového i spoločenského života. Chýbať nebudú futbalisti FC Lokomotíva, florbalisti ATU Košice a ŠK Blakot Košice, basketbalistky CBK Minibuseuropa a mnohí ďalší zástupcovia košických športových klubov.



Do 11. ročníka VSE City runu sa zapojí aj pokoriteľka kanálu La Manche Zuzana Jusková, už bývalá basketbalistka Zuzana Žirková alebo rely pretekár Martin Koči. "Beh mám rád, často sa aj na preteky pripravujem bežeckými disciplínami. Veľmi sa mi páči myšlienka tohto podujatia. Osobne poznám viaceré deti, ktorým pôjde výťažok z tohto podujatia a viem, že je to na správnu vec. S niektorými detičkami mám bližší vzťah, napríklad s nevidiacim Vladkom, s ktorým absolvujem beh. Ešte som niečo také nezažil, no veľmi sa na to teším," prezradil Koči. Účastníci sa môžu registrovať na oficiálnej stránke podujatia. Cena štartových čísel je 1 euro pre deti, študentov a seniorov a 3 eurá pre dospelých.