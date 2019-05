Na úvodnom zraze volejbalistov sa pridajú Kriško, Ondrovič a Porubský

Nominácia mužov SR na prvú časť sezóny - Zlatú európsku ligu 2019:

Nahrávači: Juraj Zaťko (Nitra), Filip Palgut (Giesen/Nem.), Peter Porubský (Nitra)



Smečiari: Tomáš Kriško (UNTreF Buenos Aires/Arg.), Marcel Lux (Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat/Tur.), Martin Pavelka (Leuven/Belg.)



Blokári: Ján Jendrejčák (COP Trenčín), Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR), Jakub Kováč (Gent/Belg.), Lukáš Kyjanica (Nitra)



Univerzáli: Milan Bencz (Taviano/Tal.), Patrik Lamanec (Košice), Filip Gavenda (Latina/Tal.)



Liberá: Matej Kubš (Komárno), Marián Vitko (Kazincbarcika/Maď.)



Náhradníci:

nahrávač: Samuel Goč (COP Trenčín)

smečiari: Jakub Ihnát (Prievidza), Michal Petráš (Friedrichshafen/Nem.)

blokár: Michal Zeman (Myjava)

univerzál: Jakub Petráš (Myjava)

libero: Pavol Kurej (Myjava)



Realizačný tím:

Tím manažér: Ján Uhlárik

Tréner: Andrej Kravárik

Asistent trénera: Martin Pipa

Asistent trénera: Roman Kašša

Kondičný tréner: Miroslav Vavák

Kondičný tréner: Róbert Ollé

Štatistik: Daniel Bruch

Fyzioterapeut: Mateusz Kowalik



Program mužov SR v prvej časti sezóny 2019:

piatok 17. mája: prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere, 17.00 h)

sobota 18. mája: prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere, 16.00 h)



A-skupina Zlatej EL:

nedeľa 26. mája: Belgicko - Slovensko (Brusel, 18.00 h)

streda 29. mája: Lotyšsko - Slovensko (dejisko oznámia neskôr, 18.40 h)

sobota 1. júna: Slovensko - Turecko (Nitra, 19.00 h)

sobota 8. júna: Turecko - Slovensko (Malatya, 13.00 h)

streda 12. júna: Slovensko - Lotyšsko (Humenné, 16.00 h)

sobota 15. júna: Slovensko - Belgicko (Poprad, 18.00 h)

Poprad 6. mája (TASR) - Trénerovi slovenskej volejbalovej reprezentácie Andrejovi Kravárikovi sa na úvodnom zraze pred prvou časťou sezóny hlásilo v pondelok v Poprade 13 zo 16 nominovaných hráčov. Zraz spoločne s trénerom národného tímu otvorili prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič a športový riaditeľ Marek Rojko.povedal Rojko pre oficiálnu stránku SVF.Slováci sa v prebiehajúcej sezóne opäť predstavia v Zlatej európskej lige, v A-skupine budú čeliť Belgičanom, Turkom a Lotyšom. Týždeň pred jej začiatkom si v Rakvere v prípravných dueloch zmerajú sily s Estóncami (17. - 18. mája). V A-skupine Zlatej EL sa Kravárikovi zverenci predstavia v domácom prostredí v prvej polovici júna - v sobotu 1. júna o 19.00 h v Nitre proti Turkom, v stredu 12. júna o 16.00 h v Humennom proti Lotyšom a v sobotu 15. júna o 18.00 h v Poprade proti Belgičanom. Tieto súboje budú súčasťou reprezentačných dvojzápasov spolu so ženami. Všetkých šesť duelov prinesie RTVS v priamych prenosoch na Dvojke, čo sa podpísalo pod mierne úpravy pôvodných časov začiatkov stretnutí.Turnaj Final Four sa uskutoční 21. - 22. júna v Estónsku, postúpia naň víťazi troch základných skupín. V druhej časti reprezentačnej sezóny čaká Slovákov účasť na majstrovstvách Európy (12. - 29. septembra), predstavia sa v základnej B-skupine v Belgicku. Ich súpermi budú domáci reprezentanti, ďalej Srbsko, Nemecko, Španielsko a Rakúsko. Do osemfinále postúpia štyria najlepší.