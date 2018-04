Na valnom zhromaždení SAZ bilancovali i ocenili jubilantov

Uznanie pri príležitosti okrúhleho jubilea prijali:



80 rokov – Ivan Čierny, Eduard Čordáš, 75 rokov Peter Rovnianek, 70 rokov - Eva Charfreitagová, Dušan Chatrnúch, Ľudovít Ivolka, Ivan Kováč, Imrich Ozorák, Daniel Pauko, 65 rokov - Jozef Gál, Miloš Kočtúch, Štefan Straňovský, 60 rokov - Ivan Čillík, Ján Dvonč, Ivan Peťovský, Dušan Štancel

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Na valnom zhromaždení Slovenského atletického zväzu (SAZ) sa v Banskej Bystrici bilancovalo, no aj oceňovalo. Všetkých jubilantov spojili roky strávené v atletickom hnutí, od najstarších Ivana Čierneho a Eduarda Čordáša, ktorí zavŕšili 80 rokov, až po šesťdesiatnikov.Delegáti, ktorých sa zišlo 76 z celkového počtu 87, vo svojich vystúpeniach spomenuli aj nedostatky s cieľom pomôcť slovenskej atletike. Z príhovoru Ivana Čierneho vyplynulo, že sa atletika uberá dobrým smerom, no neustále zaostáva v infraštruktúre, čo udiera do očí napríklad pri porovnávaní so susedským Českom.Prezident Peter Korčok pri bilancovaní minulého roka vyzdvihol úspešnú organizáciu ME v krose, no aj brzdiace javy, ktoré slovenská atletika prežívala. Kauza Mateja Tótha veľa ľudí vyčerpávala, samozrejme, najmä samotného Mateja.naznačil jeden z trendov vývoja Peter Korčok.Slovenská atletika sa mohla oprieť pri bilancovaní o niektoré úspechy jednotlivcov. Šéftréner Martin Pupiš pochválil šprintéra Jána Volka i kolektívne snaženie.Dovedna gratulácie prijalo až 16 jubilantov a medzi nimi viaceré známe mená. Ivan Čierny bol v 60-tych rokoch najlepší slovenský prekážkar, 11 rokov šéfoval aj vo vrcholovom stredisku Dukla a momentálne ešte stále aktívne pôsobí vo funkcii prezidenta Združenia olympijských klubov SR. Nezabudlo sa na Ivana Kováča, známeho rozhlasového reportéra, v spojitosti s jeho 70 rokmi, ktorý je neustále držiteľ najstaršieho mužského slovenského rekordu 3:39,4 na 1500 m. Medzi šesťdesiatnikmi ocenili aj ďalšieho muža v pozadí, Ivana Čillíka, ktorý trénoval od roku 1985 slovenskú rekordérku v diaľke Evu Murkovú a v súčasnosti šéfuje komisii Detskej atletiky a disciplinárnej komisii SAZ.