Nábor dobrovoľníkov pre MS 2019 je v plnom prúde, ide o 700 pozícií

Košice 23. októbra (TASR) - Organizačný výbor MS 2019 v hokeji už spustil nábor dobrovoľníkov, ktorý potrvá do 31. decembra 2018. Dobrovoľníci sú už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou podujatia a podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martina Kohúta by bez nich nebolo možné organizovať MS.



"Bez dobrovoľníkov by sme hokejový šampionát nezorganizovali. Nesmierne oceňujem prácu stoviek nadšencov, ktorí sa aj touto formou zaslúžia o to, že na Slovensku môžeme privítať hokejovú elitu. Verím, že nebudeme mať problém do konca decembra uzatvoriť nábor, z ktorého následne vyberieme tých približne 700 dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na organizácii majstrovstiev," povedal Martin Kohút.



"Záujemcovia o funkciu dobrovoľníkov sa už teraz môžu registrovať na oficiálnej stránke šampionátu 2019.iihfworlds.com v špeciálne vytvorenej kategórii pre dobrovoľníkov. Pri registrácii si zvolia tri konkrétne pozície, v ktorých by chceli pôsobiť. Nábor dobrovoľníkov sa končí 31. decembra 2018. Nasledovať budú pohovory a finálny výber dobrovoľníkov pre svetový šampionát," ozrejmila riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji Michaela Grendelová.



Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou organizačného štábu MS v hokeji a svojou prácou prispievajú k bezproblémovému chodu podujatia. Ich aktivita síce nie je finančne odmeňovaná, napriek tomu je o ňu veľká záujem. Pre záujemcov je lákavá najmä pre účasť v zákulisí veľkého hokejového sviatku. Organizátori šampionátu 2019 v Bratislave a Košiciach (10.- 26. mája 2019) počítajú s angažovaním približne 700 dobrovoľníkov, približne 400 v Bratislave a 300 v Košiciach, ktoré budú od januára 2019 Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Každý z nich získa uniformu a počas výkonu práce bude mať zabezpečenú stravu, pitný režim i dopravu v rámci mesta. Po absolvovaní MS získa certifikát dobrovoľníka. Dôležitým predpokladom je vek 18 rokov, znalosť anglického jazyka a možnosť byť k dispozícii organizačnému výboru MS minimálne 10 dní.



Dobrovoľníci budú zastávať počas MS 2019 rôzne pozície. Niektorí z nich budú vítať a informovať účastníkov, ďalší sa budú aktívne podieľať na predzápasových a pozápasových ceremoniáloch, iní budú k dispozícii v mediálnom centre či pri usmerňovaní fanúšikov na tribúnach.



"V každom zápase je dôležité, aby sa hráči plne koncentrovali na svoj výkon a mali k tomu vytvorené potrebné zázemie. Veľmi si vážim ľudí, ktorí nám v zákulisí vytvárajú skvelé podmienky. S dobrovoľníctvom na Slovensku podľa môjho názoru nemáme problém. Sme totiž pohostinný a dobrosrdečný národ. Verím, že to dokážeme aj na budúcoročnom svetovom šampionáte," povedal slovenský reprezentant a útočník HC Košice Ladislav Nagy.