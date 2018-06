ROLAND GARROS: Nadal získal v Paríži jedenásty titul

muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Dominic Thiem (7-Rak.) 6:4, 6:3, 6:2

Paríž 10. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal jedenástykrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadený obhajca titulu si vo finále na parížskej antuke poradil so sedmičkouRakúšanom Dominicom Thiemom 6:4, 6:3, 6:2. Nadal získal celkovo 17. grandslamový titul a v historických tabuľkách si upevnil druhé miesto. Na čele je s 20 trofejami z podujatí veľkej štvorky Švajčiar Roger Federer, ktorý rovnako ako vlani vynechal celú antukovú sezónu.Nadal si vďaka nedeľňajšiemu triumfu udrží pozíciu lídra svetového rebríčka ATP Entry. Z Paríža si odnáša prémiu 2,2 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Vo svojejna dvorci Philippa Chatriera vo finále ešte neokúsil trpkosť prehry. Španiel je iba druhým tenistom, ktorý získal na jednom grandslamovom turnaji jedenásť singlových titulov. Na Australian Open sa rovnaký kúsok podaril legendárnej Austrálčanke Margaret Courtovej. Nadal dokázal ako prvý hráč v Open ére jedenástkrát zvíťaziť na turnajoch troch rôznych kategórii - na grandslame, na 250-ke v Barcelone a na podujatí Masters 1000 v Monte Carle.Thiem nevyužil šancu stať sa druhým rakúskym grandslamovým šampiónom v histórii a nenapodobnil Thomasa Mustera, ktorý triumfoval v Paríži v roku 1995. Napriek finálovej prehre dosiahol na Medzinárodných majstrovstvách Francúzska životný úspech. Po prvý raz hral na grandslamovej pôde o titul. Thiem potvrdil, že antuka je jeho násilnejší povrch a v budúcnosti by sa mohol stať nástupcom Nadala na parížskom tróne.Nadalovi vyšiel úvod zápasu s Thiemom, keď v druhom geme prelomil súperovo podanie a ujal sa vedenia 2:0. Rakúšan síce bleskovo vyrovnal na 2:2 a v ďalších gemoch držal s favoritom krok, v koncovke prvého setu mal však navrch Nadal. V desiatom geme pri podaní súpera profitoval z nevynútených chýb Thiema. Rakúšan sa snažil hrať do Španielovho bekhendu, no priveľa kazil a v dôležitých momentoch si nedokázal pomôcť prvým podaním.Nadal sa dostal na koňa, na začiatku druhého dejstva súpera opäť brejkol a odskočil mu na 3:0. Španiel takmer každý kratší úder Thiema nekompromisne trestal winnerom, okrem forhendu mu výborne fungoval aj krížny bekhend. V piatom geme síce prehrával 0:30, no podržal si servis, za stavu 4:2 odvrátil vďaka skvelému stopbalu brejkbal a aj druhý set sa stal jeho korisťou. V úvodnej hre tretieho nevyužil štyri brejkbaly, no za stavu 1:1 opäť zobral Thiemovi servis a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenil pri vlastnom podaní v poradí piaty mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Rakúšanom na 7:3, pričom mu odplatil štvrťfinálovú prehru z májového turnaja Masters 1000 v Madride.Nadal si jedenásty parížsky titul vychutnával plnými dúškami.povedal Španiel v prvom pozápasovom interview.Po prevzatí Pohára mušketierov pri mohutnom aplauze parížskeho publika neskrýval dojatie.Thiem vo svojom príhovore ocenil kvality antukového kráľa.uviedol Thiem, ktorého priateľkou je francúzska tenistka Kristina Mladenovicová.