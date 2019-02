Nadal postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Acapulcu

Dvojhra - 1. kolo:

Rafael Nadal (1-Šp.) - Mischa Zverev (Nem.) 6:3, 6:3, Nick Kyrgios (Austr.) - Andreas Seppi (Tal.) 6:3, 7:5, John Isner (3-USA) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3, Sam Querrey (USA) - Guillermo García-López (Šp.) 6:3, 6:2, Cameron Norrie (V. Brit.) - Yošihita Nišioka (Jap.) 6:2, 2:6, 6:2, Diego Sebastian Schwartzman (4-Arg.) - Marius Copil (Rum.) 6:3, 4:6, 6:1, Alex De Minaur (5-JAR) - Nicolás Jarry (Čile) 7:6 (5), 7:6 (2), Alexander Zverev (2-Nem.) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:3, 6:3

Acapulco 28. februára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v mexickom Acapulcu. V úvodnom kole si ako nasadená jednotka poradil s Nemcom Mischom Zverevom 6:3, 6:3.Pre Nadala to bol prvý zápas od finále grandslamového Australian Open, v ktorom koncom januára prehral v troch setoch so Srbom Novakom Djokovičom.povedal pre akreditované médiá Nadal, ktorý zahral 25 winnerov a spravil 14 nevynútených chýb.