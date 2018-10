Nadal prisľúbil Piquemu, že bude štartovať v zreformovanej súťaži

O držiteľovi šalátovej misy rozhodne finálový turnaj v Madride za účasti 18 tímov.

Madrid 17. októbra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal prisľúbil, že v roku 2019 bude štartovať v Davisovom pohári. Tvrdí to futbalista Barcelony Gerard Pique, ktorého spoločnosť presadila radikálnu zmenu formátu súťaže. O držiteľovi "šalátovej misy" rozhodne finálový turnaj v Madride za účasti 18 tímov.



Viacerí poprední svetoví hráči na čele so Švajčiarom Rogerom Federerom a Srbom Novakom Djokovič sa vyslovili proti novému modelu. "Rafa mi prisľúbil, že ak nebude zranený, v roku 2019 určite nastúpi v Davisovom pohári. Účasť svetovej jednotky by mala byť dostatočným lákadlom pre fanúšikov. Urobíme všetko pre to, aby Davis Cup hralo čo najviac tenistov elitnej svetovej desiatky," citovala slová Piqueho agentúra AP.