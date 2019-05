EURÓPSKA LIGA: Nahnevaný tréner Sarri opustil tréning Chelsea v Baku

Tréning bol otvorený pre médiá a zábery odhalili nepohodu v kádri londýnskeho veľkoklubu krátko pred finále.

Baku 29. mája (TASR) - Kouč futbalistov londýnskej Chelsea Maurizio Sarri opustil tréning na Olympijskom štadióne v Baku, kde jeho zverenci už v stredu odohrajú finále Európskej ligy proti Arsenalu. Agentúra AFP informovala o roztržke medzi spoluhráčmi Gonzalom Higuainom a Davidom Luizom, periodikum The Guardian zverejnilo video, na ktorom Sarri zahodil svoju šiltovku a kopol do nej po dlhej diskusii s Higuainom a Pedrom Rodriguezom.



Tréning bol otvorený pre médiá a zábery odhalili nepohodu v kádri "modrých" krátko pred finále. Sarriho nahnevaná reakcia pritom nasledovala po jeho obdivných vyjadreniach na margo zverencov a anglického futbalu. V súvislosti so 60-ročným Talianom sa špekuluje o návrate už po jednej sezóne, v domovskej krajine sa uvoľnila lavička majstrovského Juventusu Turín: "Chcem rozmýšľať iba o finále. Mám kontrakt s Chelsea na dva roky, takže najprv sa porozprávam s ľuďmi v klube, ale momentálne to nie je na programe."



"The Blues" doviedol k tretiemu miestu v najvyššej anglickej súťaži a účasti v skupinovej fáze budúcej edície Ligy majstrov, vo finále Ligového pohára prehrali s Manchestrom City v jedenástkovom rozstrele. "Na začiatku ročníka som mal problém porozumieť mojim hráčom, vo februári sa to začalo meniť. V tejto chvíli mám 22 skvelých ľudí a futbalistov. Pri rozmýšľaní o mojej budúcnosti musím zohľadniť, že mám rád anglický futbal a Premier League," dodal bývalý kouč Neapola na utorňajšej tlačovej konferencii.



"Mali sme vrcholy aj pády, ale tie nás posilnili a vďaka tomu sme vo finále. Zaslúžime si pekný zápas, budeme hrať so srdcom a dáme do toho všetko. Finále Ligového pohára nám nešťastne ušlo na jedenástky, v stredu máme dobrú príležitosť, aby sme sa tešili spoločne s trénerom. Nie je čas hovoriť o špekuláciách," povedal kapitán Cesar Azpilicueta podľa agentúry AFP.