Najlepšia futbalistka roka 2018 dostane premiérovo Zlatú loptu

Paríž 24. septembra (TASR) - Zlatú loptu pre najlepšiu futbalistku roka premiérovo udelia aj v ženskej kategórii. Držiteľku trofeje budú dekorovať spolu s mužským víťazom 3. decembra na slávnostnom galavečere v Paríži.



"Ženský futbal si zaslúži rovnaký rešpekt ako mužský. Viac ako 760 miliónov ľudí sledovalo v televízii majstrovstvá sveta 2015. O víťazke by mali rozhodnúť hlasy približne 40 novinárov z krajín, v ktorých je ženský futbal populárny. Sme hrdí na to, že futbalový svet chce postaviť ženy a mužov na jednu úroveň," citovala agentúra AP šéfredaktora francúzskeho magazínu France Football Pascala Ferrea.



Magazín vyhlási aj najlepšieho mladého hráča do 21 rokov, ktorý získa cenu Raymonda Kopu. Bývalý útočník Realu Madrid je prvý Francúz, ktorý získal v roku 1958 Zlatú loptu. Kopa zomrel minulý rok vo veku 85 rokov. Víťaza tejto kategórie vyberú predchádzajúci držitelia trofeje.