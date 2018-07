Najvyššia futbalová súťaž bude opäť na obrazovkách RTVS

RTVS prinesie každé hracie kolo jeden duel spravidla v sobotu. Od úvodných kôl prinesie výrazné graficko-informačné prvky, ako je napríklad vzdialenosť lopty od brány pri priamom kope.

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenskí futbaloví fanúšikovia si budú môcť pozrieť zápasy najvyššej domácej súťaže Fortuna ligy opäť v priamych prenosoch na RTVS. Ako prvý ponúkne sobotňajší duel (21. júla) o 18.15 medzi FK Senica a úradujúcim majstrom Spartakom Trnava. Zápas odvysiela na Dvojke.



RTVS prinesie každé hracie kolo jeden duel spravidla v tradičnom sobotňajšom termíne. "Ligový futbal na obrazovke RTVS? Jednoznačne áno. Bola to jedna z našich priorít. Našou maximálnou snahou bolo exkluzívne získať slovenský futbal pre trh voľne dostupných TV spoločností. Toto výrazne pomôže kvalite našich prenosov, ktoré spestríme niekoľkými novinkami," uviedol v tlačovej správe riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko.



RTVS obohatí priame prenosy v niekoľkých etapách, od úvodných kôl prinesie výrazné graficko-informačné prvky, ako je napríklad vzdialenosť lopty od brány pri priamom kope. "Pri viacerých predchádzajúcich projektoch mali pozitívnu odozvu flashbacky, čiže krátke obrazové návraty do minulosti súťaže, pri ktorých môžeme využívať náš bohatý archív a preto s nimi prichádzame v tejto sezóne Fortuna ligy," doplnil tímlíder pre priame prenosy Pavol Gašpar.



"Som rád, že náš ligový futbal zostáva na RTVS a bude tak pre fanúšikov naďalej dostupný na voľnej televízii. Je to pre dobro Fortuna ligy a jej fanúšikov po celom Slovensku," uviedol prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.



V 2. kole sa v sobotu 28. júla od 18.15 predstavia pred kamerami RTVS futbalisti MŠK Žilina a FC Nitra.