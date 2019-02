Nantes si uctilo pamiatku Emiliana Salu

Sumáre:



HSC Montpellier – AS Monaco 2:2 (0:1)



Góly: 66. Laborde, 90.+1 Delort (11m) – 14. Martins, 82. Falcao, ČK: 90.+4 Jemerson (Monaco)



FC Nantes – Olymique Nimes 2:4 (2:0)



Góly: 15. Coulibaly, 38. Waris (11m) – 47. Guillaume, 69. Bobichon, 85. Ferri, 89. Thioub



FC Toulouse – Stade Reims 1:1 (0:0)



Góly: 81. Gradel – 54. Oudin





Nantes 10. februára (TASR) - Hráčí francúzskeho futbalového klubu FC Nantes nastúpili do nedeľného domáceho zápasu proti Olympique Nimes v čiernych dresoch s menom tragicky zosnulého Emiliana Salu.Rozhodca prerušil duel po deviatich minútach – čo bolo číslo na drese Salu a 37.000 tisíc fanúšikov skandovalo rovnako ako pred zápasom jeho meno. Posledné vstupenky na stretnutie stáli paušálne deväť eur.informuje agentúra AFP.Dvadsaťosemročný útočník mal prestúpiť do klubu Cardiff City za rekordných 15 miliónov libier, ale večer 21. januára sa cestou do metropoly Walesu jeho lietadlo s pilotom Davidom Ibbotsonom stratilo z radaru nad Lamanšským prielivom v blízkosti jedného z Normanských ostrovov. V piatok polícia potvrdila, že telo vytiahnuté z vraku na morskom dne patrí Salovi.