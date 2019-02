Waleský účastník Premier League je povinný zaplatiť Nantes celkovú sumu 17 miliónov eur v splátkach, pričom prvá je vo výške šesť miliónov eur.

Nantes 27. februára (TASR) - Vedenie francúzskeho klubu FC Nantes sa obrátilo na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) so sťažnosťou na Cardiff City, ktorý stále nezaplatil prvú splátku za tragicky zosnulého Argentínčana Emiliana Salu. Waleský klub čaká na výsledky vyšetrovania.



"Potvrdzujeme, že sme v utorok večer prijali sťažnosť od klubu FC Nantes v súvislosti s prestupom Emiliana Salu do Cardiffu. Podnet v súčasnosti preverujeme a momentálne v tejto veci nevieme poskytnúť žiadne bližšie informácie", povedal hovorca FIFA.



Cardiff sa povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy nebráni. Podľa oficiálneho vyhlásenia chce však klub počkať na výsledky vyšetrovania. "Cardiff City je pripravený rešpektovať podmienky zmluvy medzi klubmi. Ešte pred tým je však potrebné poskytnúť vyšetrovateľom priestor na objasnenie okolností tejto tragickej nehody. Za daných okolností považujeme za nevhodné vyjadrovať sa na túto tému."



Vedenie "Bluebirds" znepokojujú najmä nezrovnalosti týkajúce sa osudného letu. Podľa správy vyšetrovateľov nemal pilot David Ibbotson licenciu na komerčnú prevádzku. Pasažierov tak v rámci Európskej únie mohol prepravovať iba v prípade rozdelenia si nákladov. Či sa tak stalo aj v Salovom prípade, nie je doteraz známe. Otázne tiež zostáva, či mal pilot povolenie lietať v noci.



Waleský účastník Premier League je povinný zaplatiť Nantes celkovú sumu 17 miliónov eur v splátkach, pričom prvá je vo výške šesť miliónov eur.



Sala prestúpil do Cardiffu v zimnom prestupovom termíne, v jeho drese si však nikdy nezahral, keďže 21. januára 2019 tragicky zahynul počas letu do waleského klubu.