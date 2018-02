Hráči New York Rangers Derek Stepan and Rick Nash.

New York 25. februára (TASR) - Útočník New Yorku Rangers Rick Nash sa v rámci veľkej výmeny sťahuje do Bostonu Bruins. Opačným smerom zamierili útočníci Ryan Spooner a Matt Beleskey a obranca Ryan Lindgren. Uviedla to oficiálna webová stránka profiligy.



"Jazdci" navyše získali od Bostonu výbery v prvom a siedmom kole draftu 2018. "Rozhodne je jedným z najlepších hráčov, ktorých som mal príležitosť trénovať," povedal po výmene o Nashovi tréner Rangers Alain Vigneault a dodal: "Hráči v šatni musia pochopiť, že sme urobili správnu vec. Verím, že obchod s Bostonom nám pomôže."