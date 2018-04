Sledujte priamy prenos.

Bratislava 19. apríla (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV bývalý vynikajúci futbalista Július Šimon. Niekdajší vynijakúci stredopoliar obliekal počas svojej kariéry dresy viacerých mužstiev , no najdlhšie pôsobil v dunajskostredaskom DAC a trnavskom Spartaku.



A práve tieto dva kluby si to tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou rozdajú v našej najvyššej súťaži o titul. Ako to podľa legendárneho "Ďusa" a zároveň 36-násobného reprezentanta SR dopadne?