NBA: Anthony Davis mieri za Jamesom do LA Lakers

Los Angeles 16. júna (TASR) - Americký basketbalista Anthony Davis by mal zmeniť dres v rámci zámorskej NBA. Podľa ESPN ho vedenie New Orleans Pelicans pošle do Los Angeles Lakers výmenou za niekoľko hráčov a draftové výbery.



Opačným smerom by mali putovať Lonzo Ball, Brandon Ingram a Josh Hart. Lakers takisto dajú "pelikánom" tri voľby v 1. kole draftu, vrátanej celkovej štvrtej voľby v budúcotýždňovom drafte.



Davis požiadal klub o výmenu už na začiatku roka. V novom tíme sa stretne s LeBronom Jamesom, Lakers sa tak okamžite zaradia medzi hlavných kandidátov na zisk titulu, bez ohľadu na ďalšie posily. Tím z LA by si mal udržať aj strelecky disponovaného Kylea Kuzmu a v júli sa pokúsi získať rozohrávača Kembu Walkera, ktorému vypršala zmluva v Charlotte.



Dvadsaťšesťročný Davis je šesťnásobný účastník Zápasu hviezd NBA, v uplynulých siedmich sezónach v drese New Orleans mal priemer vyše 23 bodov na zápas. Hviezdny basketbalista, ktorý má platnú zmluvu na ešte jednu sezónu, sa pred niekoľkými dňami nechal počuť, že nový kontrakt podpíše buď s Lakers alebo s newyorskými Knicks.