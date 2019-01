NBA: Anthony Davis na odchode z New Orleans, chce hrať v lepšom klube

Davis má v tejto sezóne priemerne 29,3 bodu a 13,3 doskoku na zápas. Pelicans však patria k podpriemeru súťaže s bilanciou 22 - 28.

New Orleans 28. januára (TASR) - Anthony Davis už nevidí svoju budúcnosť v basketbalovej NBA v klube New Orleans Pelicans. Jeho agent oznámil organizácii, že jeho klient nepredĺži kontrakt a chcel by výmenu do iného tímu.



Davis má v tejto sezóne priemerne 29,3 bodu a 13,3 doskoku na zápas. Pelicans však patria k podpriemeru súťaže s bilanciou 22 - 28. "Anthony chce prestúpiť do klubu, ktorý má šancu na úspech. Chcel byť úprimný a myslí si, že výmena je najprospešnejšie riešenie pre obe strany," cituje Davisovho agenta Richa Paula ESPN.



Hráčova zmluva s New Orleans vyprší budúci rok v lete, v súčasnosti laboruje s zranením prsta. Informovala o tom agentúra AP.