NBA: Bucks zvíťazili v Houstone, domácim nepomohol ani Harden

Sumáre NBA:



BOSTON CELTICS - INDIANA PACERS 135:108 (29:23, 39:30, 37:27, 30:28)



Najviac bodov: Morris a Brown po 22, Tatum 20 - Sabonis 20, Oladipo 17, Evans 15, 18.624 divákov.



WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ers 123:106 (25:20, 38:28, 29:27, 31:31)



Najviac bodov: Beal 34, Porter 23, Arita 17 - Embiid 35 (14 doskokov), Butler 23, Korkmaz 16, 18.039 divákov.



BROOKLYN NETS - ATLANTA HAWKS 116:100 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)



Najviac bodov: Russell 23, Carroll 17, Harris a Dinwiddie po 16 - Collins 30 (14 doskokov), Young 17, Lin 16, 14.531 divákov.



HOUSTON ROCKETS - MILWAUKEE BUCKS 109:116 (29:26, 31:28, 23:38, 26:24)



Najviac bodov: Harden 42 (11 doskokov), Capela 18 (13 doskokov), Green 16 - Antetokounmpo 27 (21 doskokov), Brogdon 24, Middleton 15, 18.055 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS 96:86 (22:18, 20:13, 30:33, 24:22)



Najviac bodov: Gasol 26 (14 doskokov), Conley 15, Jackson a Green po 12 - Forbes a Belinelli po 14, Aldridge a Mills po 13, 13.944 divákov.



NEW ORLEANS PELICANS - CLEVELAND CAVALIERS 140:124 (25:3á, 34:25, 41:28, 40:33)



Najviac bodov: Davis 38 (13 doskokov), Jackson 19, Holiday 18 - Clarkson 21, Burks a Dellavedova po 17, 15.058 divákov.



DALLAS STARS - PHOENIX SUNS 104:94 (26:26, 20:24, 32:19, 26:25)



Najviac bodov: Dončič 20, Barnes 17, Matthews 14 - Warren 20, Jackson 17, Holmes 16, 19.596 divákov.



UTAH JAZZ - ORLANDO MAGIC 106:93 (19:32, 27:31, 32:12, 28:18)



Najviac bodov: Mitchell 33, Ingles 16, Gobert 12 (14 doskokov) - Augustin 23, Vučevič 20, Gordon 18 (10 doskokov), 18.306 divákov.



PORTLAND TRAIL BLAZERS - CHICAGO BULLS 124:112 (30:29, 26:22, 39:34, 29:27)



Najviac bodov: McCollum 24, Nurkič 18, Curry 17 - Carter 22, LaVine 18, Dunn a Portis po 15, 19.393 divákov.



LOS ANGELES LAKERS - DETROIT PISTONS 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23)



Najviac bodov: Kuzma 41, Beasley 19, Caldwell-Pope 15 - Griffin 16, Jackson a Galloway po 15, 18.997 divákov.

New York 10. januára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks vyhrali v noci na štvrtok v zámorskej NBA na palubovke Houstonu Rockets 116:109 a upevnili si pozíciu na čele Východnej konferencie. Hostí potiahol k víťazstvu Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 27 bodov a 21 doskokov, čím si vylepšil sezónne maximum. Domácim nepomohlo ani 42 bodov a 11 doskokov Jamesa Hardena.povedal pre AP Antetokounmpo." vyhlásil Harden.Brooklyn Nets prehrávali už o 19 bodov, no duel s Atlantou Hawks dokázali otočiť a nakoniec sa tešili z triumfu 115:100. Anthony Davis potiahol 38 bodmi New Orleans Pelicans k víťazstvu nad Clevelandom 140:124. Pre Cavaliers to bola už jedenásta prehra v rade a patrí im posledná priečka v celej súťaži.Marc Gasol zaznamenal 26 bodov a 14 doskokov a jeho Memphis zdolal San Antonio 96:86. Séria prehier Grizzlies sa tak zastavila na čísle šesť. O jeden duel dlhšie trvala negatívna šnúra Dallasu, ktorý ju stopol triumfom s Phoenixom Suns 104:94. Kyle Kuzma zaznamenal kariérne maximum 41 bodov a veľkou mierou prispel k triumfu LA Lakers nad Detroitom 113:100.