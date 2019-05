NBA: Carter chce odohrať rekordnú 22. sezónu v profilige

Štyridsaťdvaročný Carter má šancu prekonať Dirka Nowitzkeho, Kevina Garnetta, Roberta Parisha a Kevina Willisa, ktorí v profilige absolvovali 21 sezón.

Washington 2. mája (TASR) - Americký basketbalista Vince Carter chce v októbri odštartovať rekordnú 22. sezónu v zámorskej NBA. Zatiaľ nie je isté, či ju odohrá v drese súčasného zamestnávateľa Atlanta Hawks. Štyridsaťdvaročný Carter má šancu prekonať Dirka Nowitzkeho, Kevina Garnetta, Roberta Parisha a Kevina Willisa, ktorí v profilige absolvovali 21 sezón.



"V novej sezóne sa opäť objavím na palubovkách NBA. Najradšej by som bol, keby to bolo v drese Atlanty Hawks. Uvidíme, ako to dopadne," citovala agentúra AP slová Cartera, ktorý v auguste 2018 podpísal s Atlantou ročný kontrakt v hodnote 2,4 milióna dolárov. Za tím z metropoly štátu Georgia odohral v základnej časti 76 stretnutí. Dosiahol priemer 7,7 bodu, 2,6 doskoku a 1,1 asistencie na zápas.